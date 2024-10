I motivi dietro la decisione degli organizzatori del Pallone d’Oro di non assegnare il premio a Vinicius

Le recenti polemiche sull’assegnazione del Pallone d’Oro hanno catalizzato l’attenzione dei media sportivi internazionali. Quest’anno, il prestigioso premio, assegnato da France Football, è andato al centrocampista spagnolo Rodri, inaspettatamente a scapito del talento brasiliano Vinicius, considerato uno dei principali favoriti. Vincent Garcia, caporedattore della rivista, ha spiegato le motivazioni dietro a questa controversia affermando che la decisione è stata “un fatto matematico”.

Il Pallone d’Oro: il ruolo dei voti e delle dinamiche di squadra

La controversia sull’assegnazione del Pallone d’Oro a Rodri invece che a Vinicius ha innescato un acceso dibattito, in particolare tra i media brasiliani e i tifosi del Real Madrid. Camavinga, compagno di squadra di Vinicius, ha riassunto la situazione dicendo che si tratta di “politica nel calcio”. Durante la cerimonia di premiazione a Parigi, Garcia ha chiarito che la vittoria di Rodri è stata “di stretta misura”, evidenziando che la presenza di altri calciatori del Real Madrid in cima alla classifica ha contribuito a dividere i voti e, di conseguenza, a penalizzare Vinicius.





La dinamica è piuttosto chiara: la presenza di altri giocatori del Real Madrid, come Bellingham e Carvajal, rispettivamente terzo e quarto nella classifica finale, ha sottratto voti a Vinicius, diminuendo le sue probabilità di vincita. Questo ha creato una sorta di “fuoco amico”, in cui i punti essenziali si sono disperse tra i membri della stessa squadra, risultati cruciali in una competizione così serrata.

Rodri ha ottenuto supporto grazie alla sua costante prestazione con il Manchester City, che ha dominato in Premier e in Europa.

Il voto dei giurati è stato quindi spalmato fra i vari protagonisti del Real, penalizzando Vinicius.

La distribuzione dei voti evidenzia le dinamiche interne a una squadra e come queste possano influenzare i riconoscimenti individuali.

Rodri col Pallone d’Oro 2024 sul palco di Parigi

Garcia ha sottolineato che la classifica finale è stata mantenuta segreta fino al momento della cerimonia, creando ulteriore sorpresa e tensione. Nessun membro del Real Madrid né del Manchester City era a conoscenza del risultato finale prima della premiazione, il che ha alimentato speculazioni e dichiarazioni scandalizzate. “Questo mette fine a ogni speculazione secondo la quale avremmo potuto mettere in guardia l’uno o l’altro”, ha affermato il caporedattore.

Pressioni e reazioni: il circostante clima polemico

Aggiungendo un ulteriore strato alla controversia, Garcia ha commentato la decisione del Real Madrid di boicottare la cerimonia di premiazione. Nessun rappresentante del club è stato presente al Théâtre du Châtelet, dove la gala si è svolta. “Siamo stati molto chiari con il Real e con gli altri club riguardo alla segretezza dei risultati”, ha dichiarato Garcia, indicando che il club ha invece tentato di ottenere informazioni prima dell’evento.

Il Real Madrid aveva inizialmente previsto di inviare una delegazione ma ha cambiato idea last minute, forse per protestare contro l’assegnazione.

Vinicius, che era stato dato come favorito fino a quel momento, ha reagito in maniera composta ma ferita, promettendo di riprendersi e lavorare ancora più duramente.

La mancanza di rappresentanza del Real Madrid è stata interpretata come una forma di contestazione contro il sistema di votazione.

Vinicius era dato favoritissimo fino al giorno prima della proclamazione

Garcia ha concluso esprimendo la sua sorpresa per la scelta del Real Madrid di non partecipare a un evento del calibro del Pallone d’Oro, dove la squadra ha vinto il prestigioso riconoscimento come miglior squadra dell’anno, mentre Carlo Ancelotti ha ottenuto il Pallone d’Oro come miglior allenatore. Questo episodio ha sollevato interrogativi sulle relazioni tra i club e i premi come il Pallone d’Oro, evidenziando la complessità dell’attribuzione dei riconoscimenti nel calcio moderno.