I passeri che invecchiano tendono a diventare più solitari, proprio come accade per noi esseri umani

L’Invecchiamento e la Rete Sociale: Cosa Possono Insegnarci i Passeri

Con il passare del tempo, molti di noi possono osservare una diminuzione nella cerchia di amici. Questa tendenza non è solo una caratteristica degli esseri umani: recenti studi condotti sugli uccelli, in particolare sui passeri dell’isola di Lundy, mostrano come anche queste creature affrontino un fenomeno simile. Analizzare come cambia la socialità nel tempo non solo aiuta a comprendere il comportamento di diverse specie, ma potrebbe anche fornire insight utili per migliorare la vita sociale degli anziani.





La Socievolezza dei Passeri con l’Età

Sull’isola di Lundy, nel canale di Bristol, vive una popolazione di passeri domestici (Passer domesticus) che gli scienziati definiscono “chiusa”. Questo termine indica che non ci sono nuovi arrivati o partenze dall’isola, permettendo così agli esperti di studiare le dinamiche sociali senza interferenze esterne.

Un team di ricercatori dell’Imperial College di Londra ha monitorato le relazioni sociali dei passeri per più di 25 anni, scoprendo che, proprio come gli esseri umani, anche i passeri tendono a restringere la loro rete sociale con l’avanzare degli anni. I risultati di questo studio, pubblicati nel Philosophical Transactions of the Royal Society B, rivelano un chiaro parallelismo tra l’essere umano e il comportamento degli uccelli: gli individui più anziani hanno significativamente meno amici rispetto ai più giovani.

La riduzione della socialità nei passeri anziani è, infatti, un fenomeno evolutivo documentato nel mondo animale. Attraverso l’analisi delle reti sociali, i ricercatori hanno notato che l’atteggiamento generale verso la socializzazione cambia con l’età, portando a una minore motivazione nel creare nuovi legami.

Quando le Amicizie Perdono Valore

La questione centrale riguarda da cosa possa dipendere questa naturale diminuzione di socializzazione. Gli scienziati suggeriscono che, per i passeri più giovani, coltivare una vasta rete di amicizie sia cruciale, in quanto ciò aumenta le probabilità di sopravvivenza e di successo riproduttivo. Diversamente, per un passero anziano, mantenere o instaurare nuove amicizie può risultare meno vantaggioso.

Le motivazioni possono essere sintetizzate nei seguenti punti:

Riduzione della Pressione Evolutiva: Per gli uccelli più giovani, avere una rete sociale estesa equivale a maggiori opportunità di accoppiamento. Man mano che invecchiano, questa pressione si attenua. Costi Sociali delle Amicizie: Gli anziani possono percepire come costoso il mantenimento di relazioni sociali e, di conseguenza, scegliere di investire meno in esse. Ciò si traduce in un approccio più “burbero” verso le nuove connessioni. Sufficiente Stabilità Sociale: Una volta raggiunto un certo livello di integrazione sociale e riproduttiva, per un passero anziano risulta vantaggioso diminuire gli investimenti relazionali.

Gli autori dello studio postulano che le dinamiche osservate nei passeri possano riflettere schemi simili negli esseri umani. Infatti, col passare del tempo e raggiunta una certa stabilità nella vita, gli individui possono percepire minore necessità di allargare la propria cerchia sociale.

Riflessioni Finali

Le simmetrie comportamentali tra passeri e umani suggeriscono che l’evoluzione e la natura sociale possano guidare le scelte di amicizia in fase di invecchiamento. L’analisi di esempi naturali come quello degli uccelli potrebbe fornire strumenti preziosi per affrontare temi attuali come l’isolamento sociale degli anziani. Comprendere le motivazioni alla base della diminuzione della socialità può essere un passo significativo verso il miglioramento della qualità della vita in età avanzata.

Proseguiremo quindi nella nostra ricerca sulle dinamiche sociali nella natura, esplorando ulteriormente come l’età influisca sulle relazioni interpersonali. Con questo studio, l’opportunità di scoprire attuazioni pratiche per migliorare la socialità tra gli individui, umani e non, sembra più vicina che mai.