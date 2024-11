Iago Garcia, ex inquilino della casa del Grande Fratello, sconvolto per l’alluvione a Valencia: “Amici a rischio, preoccupato”

Iago Garcia è stato eliminato dal Grande Fratello durante la puntata del reality di Alfonso Signorini trasmessa lunedì 4 novembre. Il concorrente ha ricevuto il 21,1% delle preferenze, non abbastanza per superare la sfida al televoto. Una volta uscito dalla casa, l’attore ha preso un aereo per tornare a Spagna.





Secondo Iago Garcia “non gliene frega più di tanto” di essere uscito dalla casa, ma è felice dell’esperienza fatta. Ha dichiarato: “Sono molto felice della mia partecipazione al Grande Fratello in Italia. Sono molto felice del vostro amore, del vostro affetto che ho sentito tutti i giorni trascorsi là dentro. Non me ne frega più di tanto della mia uscita.”

La commozione di Iago Garcia per le vittime dell’alluvione a Valencia è evidente quando afferma: “Sono molto dispiaciuto per ciò che è successo a Valencia. Sono veramente commosso. Ho molti amici là. Quando arrivo, chiamerò tutti loro per vedere se le famiglie stanno bene.”

L’attore ha espresso il desiderio di contattare i suoi amici a Valencia per assicurarsi che le loro famiglie stiano bene dopo la tragedia che ha colpito la città. Ha dichiarato: “Questo ti fa pensare all’importanza dell’attimo, proviamo a vivere il giorno e a goderlo al massimo come se fosse l’ultimo.”

Iago Garcia ha appreso della tragedia che si è abbattuta su Valencia una volta uscito dalla casa del Grande Fratello. Ha dichiarato: “Sono veramente commosso. Ho molti amici là. Quando arrivo, chiamerò tutti loro per vedere se le famiglie stanno bene.”

L’alluvione a Valencia ha causato oltre 200 morti. Iago Garcia ha espresso il suo dispiacere per l’accaduto e ha dichiarato: “Sono molto dispiaciuto per ciò che è successo a Valencia.”

In merito alla sua eliminazione dal Grande Fratello, Iago Garcia ha espresso il suo pensiero: “Credo che sia un po’ destino. Non cambierò nulla di ciò che ho detto e ho fatto nella casa.”