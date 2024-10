Igor Sollai è in carcere accusato di omicidio aggravato: Desiderava ricevere i centomila euro provenienti dall’assicurazione

Francesca Deidda, scomparsa il 10 maggio a San Sperate, è stata trovata morta il 18 luglio. Da giorni, Igor Sollai è in carcere accusato di omicidio aggravato, nonostante continui a proclamarsi innocente. La pressione sulle autorità competenti aumenta, poiché nuovi indizi potrebbero confermare l’ipotesi di un delitto pianificato.





Le investigazioni, condotte anche dal Reparto investigazioni scientifiche dei Carabinieri (Ris), hanno esaminato telefonini e computer di Sollai, rivelando dettagli inquietanti. Gli inquirenti sospettano che prima della scomparsa della moglie, il marito cercasse informazioni sul cianuro, un elemento che potrebbe evidenziare ulteriormente l’intenzione di eliminare Francesca.

Questo omicidio sarebbe avvenuto per futili motivi come l’acquisizione della casa di proprietà congiunta e di un’assicurazione della vita del valore di circa 100mila euro, il che costituirebbe un’aggravante significativa per la procura. La contestazione dell’aggravante della premeditazione è considerata una strada concreta dagli inquirenti, come suggerito anche da rapporti di stampa come L’Unione Sarda.

Il pubblico ministero Marco Cocco potrebbe, infatti, avanzare accuse più pesanti nei confronti di Sollai, visto che il movente economico sta emergendo chiaramente dalle indagini. Secondo le ricostruzioni, la coppia aveva stipulato un’assicurazione sulla vita proprio negli anni precedenti alla tragedia, un passo che lascia intendere alcune riflessioni inquietanti circa le reali motivazioni dietro la scomparsa di Francesca.

Francesca Deidda, 42 anni

Il legale del fratello di Deidda, l’avvocato Gianfranco Piscitelli, ha dichiarato a Fanpage.it: “Le sospetti si stanno suffragando sempre più”. Con un’attenzione crescente sulla raccolta di prove decisiva, la fine delle indagini pare avvicinarsi, con un eventuale rinvio a giudizio di Sollai che si preannuncia imminente.

Le indagini hanno inoltre rivelato l’acquisto di piante da parte di Sollai, utilizzate per occultare il corpo, un elemento che potrebbe rivelarsi determinante. Le inquietanti dinamiche dell’omicidio di Francesca Deidda continuano a suscitare forte interesse da parte di media e opinione pubblica, in attesa di uno sviluppo decisivo nel caso.