Il caricabatterie appena comprato salta in aria, la casa prende fuoco: la famiglia fugge in preda al panico

Un incendio devastante ha distrutto la casa di una famiglia dopo che un caricabatterie difettoso, comprato su Amazon, ha preso fuoco. Una madre mette in salvo i suoi figli.





Il video pubblicato da The Sun mostra Chelsea Fiekert, 31enne, mentre tenta di mettere in salvo la propria famiglia durante un drammatico incendio che ha colpito la sua abitazione a Eastbourne, nel Sussex orientale. L’incendio sarebbe stato provocato da un caricabatterie per hoverboard, acquistato su Amazon per circa 20 euro.

In base a quanto riportato dal tabloid britannico, Chelsea ha ricevuto l’apparecchio, di origine cinese, intorno alle 12:00 del 28 agosto. Pochi minuti dopo averlo usato per mezz’ora, si è sviluppato l’incendio che ha ridotto in cenere la sua casa, intorno alle 21:40 dello stesso giorno.

Nel filmato, la donna appare visibilmente preoccupata mentre cerca di mettere in salvo i figli e i cani prima dell’intervento dei vigili del fuoco. Tale emergenza ha lasciato la famiglia senza un posto dove vivere.

Le autorità competenti hanno accertato che l’incendio è stato causato dal caricabatterie al litio Tyzygmy Li-ion Charger, venduto su Amazon al prezzo di £ 20,99. A seguito di questo evento tragico, la piattaforma di e-commerce ha provveduto al ritiro del prodotto dai propri canali di vendita.

The Sun ha altresì citato un report governativo, diffuso lo scorso maggio, che avvisava riguardo ai rischi associati a simili caricabatterie utilizzati per segway ed e-scooter, chiarendo che tali accessori presentano un elevato pericolo di incendi e scosse elettriche. Tale rapporto sottolineava la necessità di “distruggere” i prodotti coinvolti a causa della loro scarsa qualità costruttiva e un fusibile “contraffatto”.

Una furiosa Chelsea ha accusato Amazon di agire in modo irresponsabile, definendo la situazione come un “Far West” per quanto riguarda la vendita online. La donna ha dichiarato: “Amazon deve assumersi le proprie responsabilità. Ci sono stati numerosi altri incendi causati da caricabatterie difettosi”. Ha quindi esortato il gigante dell’e-commerce: “Deve garantire che tutti i prodotti venduti sul suo sito web siano sottoposti a controlli di qualità”.

Attualmente, Chelsea e i suoi due figli, di 13 e 14 anni, si trovano in un alloggio temporaneo e hanno in programma di intraprendere un’azione legale. “Questo prodotto venduto su Amazon ha distrutto la nostra casa, i nostri beni e le nostre vite. Avremmo potuto morire tutti”, ha aggiunto la madre.

In risposta all’indagine condotta da The Sun, il National Fire Chiefs Council (NFCC) ha invitato il governo a implementare normative che obblighino i produttori a rispettare determinati standard di sicurezza. Phil Clark, esperto di tecnologie energetiche emergenti dell’NFCC, ha affermato: “Prima della commercializzazione di prodotti con batterie al litio, dovrebbero sottostare a certificazioni di sicurezza da enti terzi approvati dal governo, proprio come avviene per prodotti ad alto rischio, come i fuochi d’artificio. È imperativo per prevenire l’ingresso sul mercato di articoli difettosi e componenti di bassa qualità”.

Un portavoce di Amazon ha commentato la situazione dichiarando: “La sicurezza è la nostra massima priorità e desideriamo che i clienti possano acquistare con fiducia. Il prodotto è stato rimosso dalla vendita. Siamo rattristati per quanto accaduto e stiamo contattando la cliente”.