Il dettaglio emozionante di Milly Carlucci sul matrimonio della figlia Angelica

Milly Carlucci ha recentemente condiviso un detto strappalacrime riguardo al matrimonio della figlia Angelica Donati. Alla fine di giugno, Angelica si è unita in matrimonio con Fabio Borghese dopo un fidanzamento di due anni. Le nozze si sono celebrate nella suggestiva Villa Medicea di Montevettolini, situata nel comune di Monsummano Terme, a pochi chilometri da Pistoia. Questo luogo, immerso nel verde e nella storia, ha fatto da cornice a una cerimonia di grande eleganza.





Nonostante il bellissimo evento, il matrimonio di Angelica e Fabio ha suscitato un certo numero di critiche a causa della notevole differenza d’età tra i due sposi. Alcuni commenti hanno addirittura suggerito che Fabio sembrasse il padre di Angelica. Tuttavia, la figlia di Milly ha deciso di rispondere con una nota di ironia, dichiarando: “Le critiche mi fanno ridere. È vero che tra noi c’è una differenza d’età significativa, ma con Fabio abbiamo fatto la scelta di sposarci con grande serenità. Non capisco perché la gente si senta in dovere di scrivere cattiverie su un giorno tanto importante per noi.” Queste parole, rilasciate a Vanity Fair, mostrano la forza e la determinazione di Angelica nel proteggere il proprio amore da commenti intrusivi.

Milly Carlucci svela toccante dettaglio sul matrimonio della figlia

In una recente intervista al settimanale “Gente”, Milly Carlucci ha rivelato un aspetto impreziosito dalla sensibilità riguardo alle nozze della figlia Angelica. Mentre si preparava a tornare in prima serata su Rai 1 con “Ballando con le stelle”, Milly ha anche raccontato del primo ballo eseguito con Angelo Donati, suo marito. “Ricordo le serate in discoteca, dove si ballava in modo disordinato e senza regole. Anche dopo tanti anni, Angelo mantiene quell’approccio spensierato,” ha raccontato la conduttrice.

Tuttavia, Milly ha voluto mettere in evidenza un gesto particolarmente dolce e significativo di Angelo in occasione del matrimonio della figlia. “Quest’estate, per le nozze di Angelica, lui ha preso lezioni di ballo per essere pronto al valzer del padre con la sposa. È stato un momento molto emozionante. Il secondo valzer ha visto anche me coinvolta e, sebbene le regole siano venute meno, è stato comunque bellissimo.”

Milly Carlucci e Angelo Donati hanno un legame che, dopo quasi 40 anni di matrimonio, continua a emozionare. Sposatisi nel 1985, hanno costruito una famiglia con due figli, Angelica e Patrick. La loro vita privata è stata sempre tenuta lontana dai riflettori e ha attirato molte voci infondate su una possibile separazione. Tuttavia, la coppia ha resistito, dimostrando che, nonostante le avversità e le maldicenze, il vero amore può superare qualsiasi ostacolo.