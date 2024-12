Il Grande Fratello continua a puntare su ex concorrenti amati, ma Francesco Oppini declina l’invito, lasciando i fan delusi

La tradizione del Grande Fratello di introdurre nuovi concorrenti durante la stagione è ormai consolidata, e anche l’edizione in corso non fa eccezione. Dopo settimane di voci e indiscrezioni, diversi ex concorrenti hanno varcato nuovamente la famosa porta rossa, tra cui Stefania Orlando ed Eva Grimaldi, due figure di grande impatto nelle passate edizioni. Tuttavia, non tutte le trattative sembrano andare a buon fine, come dimostra il caso di Francesco Oppini, che ha rifiutato l’opportunità di tornare nel reality.





L’ultimo annuncio ufficiale riguarda il ritorno di Maria Teresa Ruta, una delle protagoniste più amate del passato, che tornerà nella Casa il prossimo gennaio. La Ruta, che aveva condiviso l’esperienza con la figlia Guenda Goria, è pronta a rimettersi in gioco in un momento speciale della sua vita, essendo recentemente diventata nonna. La notizia del suo ingresso ha entusiasmato i fan, che attendono con curiosità di vedere come interagirà con i nuovi inquilini.

Per altri ex concorrenti, però, la decisione è stata diversa. Dayane Mello, spesso al centro dei rumors, ha confermato che non tornerà, dichiarando di non avere più energie da dedicare al reality. “È stata un’esperienza importante, ma non potrei affrontarla di nuovo”, ha spiegato la modella, smentendo così le voci di un suo possibile ingresso.

Tra gli ex concorrenti contattati figura anche Francesco Oppini, che aveva lasciato il programma nel dicembre 2020, scegliendo di abbandonare la Casa in occasione del prolungamento dell’edizione. La sua partecipazione al Grande Fratello Vip era stata segnata da un’amicizia speciale con Tommaso Zorzi, che aveva conquistato il cuore del pubblico. Tuttavia, in una recente diretta social con Biagio D’Anelli, Oppini ha chiarito di non avere intenzione di tornare al reality.

“Sono contento per Stefania (Orlando, ndr), ognuno ha il suo pensiero. Io non ho accettato e non accetterei di farlo, perché per me rimane un’esperienza così unica”, ha dichiarato Francesco, sottolineando il suo rispetto per il programma ma escludendo la possibilità di partecipare di nuovo. La sua spiegazione non lascia spazio a dubbi: il reality è stato per lui un momento irripetibile che preferisce non replicare.

Incalzato sull’ipotesi di rientrare in coppia con Tommaso Zorzi, Oppini ha ribadito la sua posizione: “Se mi proponessero di rientrare in due con Zorzi? Ma no! Un ritorno come concorrente unico? No, a me non piacerebbe”. Tuttavia, ha aperto la porta ad altre esperienze televisive, specificando: “Se tu mi domandassi ‘vuoi fare Pechino Express o L’Isola dei Famosi in coppia?’ Ecco sarebbe già diverso. Quasi quasi sì, quello è un ragionamento diverso rispetto al Grande Fratello”.

Le sue parole hanno deluso molti fan che speravano in un ritorno del figlio di Alba Parietti nella Casa più famosa d’Italia. La sua amicizia con Zorzi, una delle dinamiche più apprezzate del pubblico, aveva lasciato un segno indelebile nel programma, e in tanti avrebbero voluto rivedere quella chimica sullo schermo. Tuttavia, Oppini sembra più interessato a esplorare nuove opportunità nel mondo dello spettacolo, magari in format diversi dal Grande Fratello.