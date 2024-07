Il lido è stato costretto a chiudere e ha invitato un cliente a lasciare il luogo a seguito di un accoltellamento che ha coinvolto un bagnino a Ostia

Pomeriggio di violenza quello di ieri, venerdì 26 luglio, a Ostia, sul litorale romano: un bagnino di 37 anni è stato accoltellato all’interno di uno stabilimento balneare. Secondo le informazioni raccolte, il bagnino avrebbe chiesto a un cliente di abbandonare il lido in vista dell’imminente chiusura; tra i due sarebbe insorta una discussione, al culmine della quale il bagnante ha afferrato un coltello colpendo il 37enne con un fendente al fianco.





Intervenuti prontamente i sanitari del 118, il bagnino è stato trasportato in codice giallo presso l’ospedale più vicino: le sue condizioni di salute non sono ritenute gravi. Sul luogo dello stabilimento balneare sono giunti anche gli agenti della Polizia di Stato, i quali hanno eseguito i rilievi necessari per determinare la precisa dinamica del fatto, oltre a identificare il responsabile del ferimento del 37enne.