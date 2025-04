Meli, 12 anni, perde la vita nell’incidente a Crespellano: “Vola in alto, non ci lasciare soli”

La tragedia ha colpito profondamente la comunità di Zola Predosa, in provincia di Bologna, dopo la morte di Melissa, una giovane di soli 12 anni, coinvolta in un grave incidente stradale. L’evento si è verificato nel pomeriggio di venerdì 11 aprile, quando la ragazza viaggiava in auto con il padre, di 49 anni, e il fratellino. La loro Hyundai si è scontrata con una Nissan, alla presenza di un’altra famiglia proveniente da Sasso Marconi, composta da Ileana Gaspari, 70 anni, suo marito, la figlia e una nipote di 11 anni.





Purtroppo, per Ileana Gaspari non c’è stato nulla da fare, mentre gli altri tre occupanti della Nissan hanno riportato ferite di entità non grave. Melissa e il suo fratellino sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna in elisoccorso. Nonostante gli sforzi dei medici, per la giovane non c’è stato nulla da fare: è deceduta nel reparto di rianimazione a causa delle gravi lesioni subite nell’incidente.

Attualmente, la polizia locale sta indagando sulla dinamica dell’incidente, e le prime ipotesi indicano che la Hyundai potrebbe aver invaso la corsia opposta. Per questo motivo, il padre di Melissa sarà sottoposto all’alcoltest e indagato per omicidio stradale.

Il sindaco di Zola Predosa, Davide Dall’Omo, ha commentato la situazione, affermando: “Sono stato informato e ho appreso che una delle famiglie coinvolte era proprio del nostro paese: ho anche avuto modo di parlare con la mamma di Melissa quando la notizia aveva già iniziato a circolare.” Il primo cittadino ha anche rivelato che, nonostante le condizioni critiche della bambina, “a prevalere, nonostante le condizioni estremamente gravi in cui versava la bambina, era ancora la speranza che ce la potesse fare.” Riguardo al fratellino, ha aggiunto che “è notevolmente migliorato rispetto al giorno dell’incidente.”

L’associazione RiCreamente ha voluto ricordare Melissa attraverso un post su Facebook, accompagnato da una foto e da un messaggio toccante: “Fai vedere alle stelle come si balla e dipingi il cielo di mille colori.” Il messaggio continua con parole affettuose: “Cara Meli, oggi ti vorremmo dire un sacco di cose, quanto sei speciale quando sorridi, quanto sei unica ad avere tre astucci pieni di colori, quanto sei meravigliosa nel descrivere te stessa, quanto sei solare con le tue amiche, quanto sei confusionaria quando dimentichi il diario o quando ribalti la borraccia in corridoio.”

Il post si conclude con una nota emozionante: “Ci piace ricordarti così, un po’ sbadata e impacciata, ma dal cuore grande e dal sorriso meraviglioso. Non ci sono addii per chi vive nel cuore delle persone che restano. Il tuo sorriso, la tua tenacia, e il tuo carattere saranno per sempre parte di noi. Vola in alto, Meli, e non ti dimenticare di noi. Noi non lo faremo.”

La comunità di Zola Predosa si è unita nel dolore per la perdita di Melissa, una ragazza descritta come solare e piena di vita. Questo tragico evento ha suscitato una profonda riflessione sulla sicurezza stradale e sull’importanza di proteggere i più giovani. Le indagini continuano, con l’obiettivo di chiarire le circostanze dell’incidente e garantire che simili tragedie non si ripetano in futuro.

In questo contesto, il sindaco ha espresso la sua vicinanza alla famiglia di Melissa e ha sottolineato l’importanza di unire le forze per affrontare il dolore e sostenere coloro che sono stati colpiti da questa perdita. La comunità si sta mobilitando per offrire supporto e conforto ai familiari e agli amici della giovane, in un momento così difficile.