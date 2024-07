Il malfunzionamento di Microsoft provoca caos informatico su scala globale: voli sospesi negli Stati Uniti e in Germania, chiusa la borsa di Londra e interrotta la trasmissione delle tv satellitari. Cosa sta accadendo?

L’aeroporto internazionale di Berlino è attualmente bloccato a causa di un guasto tecnico, con tutti i voli sospesi. La notizia è stata confermata da un portavoce dello scalo tedesco, che ha sottolineato l’impatto significativo di questo problema.In un contesto più ampio, un problema globale ha colpito numerosi settori, comprese banche, compagnie aeree, società di telecomunicazioni e emittenti radiotelevisive, come riportato da Sky News.





Negli Stati Uniti, le principali compagnie aeree sono a terra, mentre la BBC segnala che anche il London Stock Exchange è stato interessato da questo malfunzionamento. Tuttavia, i maggiori disagi sembrano registrarsi in Australia, dove i voli sono bloccati e i supermercati sono in caos.

L’agenzia di cybersicurezza australiana ha affermato che non ci sono indicazioni di un attacco informatico.Le cause di queste interruzioni rimangono poco chiare, ma si sospetta che il sistema operativo Windows di Microsoft possa essere coinvolto. Un post su X (ex Twitter) del servizio Microsoft 365 ha indicato che i tecnici stanno indagando su un problema che impedisce agli utenti di accedere a varie applicazioni e servizi.Nel frattempo, un portavoce di Microsoft ha dichiarato alla BBC che “la maggior parte dei servizi è stata ripristinata”, anche se i disagi continuano a persistere.

Inoltre, Sky News, uno dei principali canali di informazione del Regno Unito, ha annunciato di aver avuto difficoltà a trasmettere in diretta, scusandosi con gli spettatori per l’interruzione. L’interruzione tecnologica ha avuto ripercussioni su diverse nazioni, compresi aeroporti in Spagna e una compagnia aerea turca.Secondo la Federal Aviation Administration (FAA), tutti i voli di importanti compagnie aeree statunitensi, tra cui Delta, United e American Airlines, sono stati sospesi a causa di un problema di comunicazione.

Questa sospensione ha interessato tutti i voli, indipendentemente dalla loro destinazione.Non è ancora chiaro quanto durerà questa situazione, ma la FAA ha annunciato che fornirà un aggiornamento entro la mattinata. La portata di questo guasto tecnico evidenzia la vulnerabilità dei sistemi interconnessi e l’importanza di garantire la sicurezza e la stabilità delle infrastrutture critiche a livello globale.