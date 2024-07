Il maltempo colpisce Piemonte e Trentino con grandinate e vento, causando danni, mentre in Lombardia si verificano nubifragi ed esondazioni

Il Nord Italia è attualmente alle prese con un grave maltempo, caratterizzato da temporali, grandinate e raffiche di vento che stanno causando danni significativi. Le aree più colpite includono il Novarese e Biellese in Piemonte, il Varesotto in Lombardia e la Val d’Isarco in Trentino.





Situazione critica in diverse regioni del Nord

Il maltempo ha colpito duramente diverse regioni del Nord Italia, con situazioni di emergenza che si stanno verificando in diverse località. Nel Novarese, la caduta di alberi a causa delle forti piogge e del vento ha portato alla chiusura di numerose strade, con il Comune che ha emesso avvisi di massima prudenza. Anche il sistema ferroviario ha subito disagi a causa di alberi caduti sui binari, con treni fermi e cancellati.

Danni e disagi nelle zone colpite

I danni causati dal maltempo sono evidenti, con il tetto di una scuola a Novara che è stato danneggiato e ampie zone intorno a Pont Canavese che sono rimaste senza luce a causa delle violente condizioni meteorologiche. Inoltre, in Trentino, un hotel è stato investito da una colata di fango, evidenziando l’entità della situazione critica.

Allerta caldo nel Centro Sud

Mentre il Nord affronta il maltempo, nel Centro Sud l’allerta è per il caldo e le alte temperature. Città come Roma e Bologna sono sotto bollino rosso, con temperature che si avvicinano ai 40 gradi centigradi. Questa disparità meteorologica tra Nord e Centro Sud evidenzia le sfide climatiche attuali che l’Italia sta affrontando.

