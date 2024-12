Il medico afferma che una parte del corpo visibile a tutti rivela le dimensioni del pene di una persona

Non è quello che ci si aspetterebbe. Un medico ha rivelato quale parte del corpo svela le dimensioni del pene di una persona, e non sono le mani e i piedi come si pensava in passato.

Parlando al podcast “Diary of a CEO” all’inizio dell’anno, la dott.ssa Rena Malik ha chiarito che le voci secondo cui gli uomini con piedi più grandi hanno un pene più grande sono errate.





La chirurga ed esperta di salute ha indicato un’altra parte del corpo visibile come indizio delle dimensioni del membro maschile. Ha dichiarato: “C’è uno studio – è uno studio giapponese in cui hanno esaminato solo uomini giapponesi, quindi ci sono alcune limitazioni – ma hanno misurato tutte queste parti del corpo e la lunghezza del pene e hanno scoperto che la lunghezza del naso era correlata alla lunghezza del pene, non la lunghezza della mano o del piede.”

L’esperta ha affermato di aver notato un aumento degli uomini preoccupati per le dimensioni del loro pene, ma non ha rivelato se fosse stata coinvolta in studi che indagavano personalmente sulla correlazione. In un sondaggio condotto su 50.000 uomini eterosessuali, il 45% era insoddisfatto dell’aspetto del proprio pene.

Tuttavia, nonostante la natura insicura dei partecipanti, l’85% dei loro partner si è dichiarato “soddisfatto”.Malik ha anche commentato la frequenza con cui una coppia dovrebbe avere rapporti sessuali, affermando che non si tratta di quantità ma di qualità del sesso.

Ha detto: “Non esiste un numero ideale, ma quando si esaminano studi che hanno preso in considerazione un gran numero di persone, si nota che le persone in relazioni di coppia hanno rapporti sessuali circa una volta alla settimana in media. Questo vale per le relazioni di coppia in cui il sesso è sempre disponibile, ma è molto variabile da persona a persona.”

Ha aggiunto: “Ciò che mi piace davvero dire è che non è la quantità di sesso che conta, ma la qualità del sesso.” Ha spiegato ulteriormente: “Se hai un buon rapporto sessuale una volta al mese, potrebbe essere sufficiente per te piuttosto che avere rapporti sessuali mediocri o cattivi quattro volte al mese, o addirittura 10 volte al mese.”

“In definitiva, non esiste un numero giusto, è davvero ciò che è giusto per te e penso che concentrarsi su un parametro di riferimento per il sesso sia in realtà dannoso perché ora sei tipo ‘Devo fare sesso tante volte.'”