Il messaggio di addio di Bagnaia a Luca Salvadori: “Portimao sarà sempre nei miei ricordi”

Pecco Bagnaia, noto pilota torinese, ha dedicato un commovente messaggio in memoria di Luca Salvadori, il 32enne pilota e creatore di contenuti milanese tragicamente scomparso durante una gara in Germania. Con parole sincere ed evocative, ha sottolineato quanto Salvadori fosse un punto di riferimento per il mondo del motorsport.





Sabato scorso, durante la competizione a Frohburg, in Germania – parte dell’International Road Racing Championship 2024 nella categoria Superbike – Luca Salvadori ha subito un drammatico incidente. La caduta del pilota tedesco Didier Grams alla fine del primo giro ha avuto conseguenze letali. Le gravi ferite riportate da Salvadori, nonostante il pronto intervento medico e il trasporto in ospedale, hanno purtroppo portato alla sua morte. Questa notizia ha scosso profondamente l’intero ambiente motociclistico, dove Luca era ben conosciuto, sia per le sue abilità in pista sia per il suo popolare canale YouTube, dove condivideva la sua passione per le moto.

Il messaggio toccante di Bagnaia

In medio di un’ondata di cordoglio e tributi sui social, anche Pecco Bagnaia ha voluto ricordare Salvadori con un post toccante sul suo profilo Instagram. “Luca Salvadori era diventato un punto di riferimento, non solo per me, ma per tutti gli appassionati del motorsport”, ha esordito il giovane pilota torinese. “In un mondo dove il successo non è sempre apprezzato, lui sapeva commentare ogni gara con obiettività e passione. La sua presenza era diventata un appuntamento fisso, non solo per le sue parole, ma per il modo in cui ascoltava e faceva sentire tutti a proprio agio. Intervistarlo o semplicemente chiacchierare con lui era un privilegio, perché la sua positività era contagiosa.”

I ricordi di Portimao

Bagnaia ha voluto evidenziare la dedizione di Luca nel mondo delle moto, raccontando di un’esperienza indimenticabile vissuta insieme in pista. “Non dimenticherò mai quei tre giri a Portimao. L’entusiasmo di Luca era palpabile, poche volte ho visto qualcuno così felice. Lui ha saputo trasformare la sua passione in un lavoro, mettendoci sempre tutto se stesso e non mollando mai. La sua assenza non sarà avvertita solo da me, ma da tutti noi, perché persone come lui sono essenziali nel nostro mondo”.

Un tributo personale

Concludendo il suo messaggio, Bagnaia ha espresso un profondo affetto per Luca: “Grazie Luca. Ci mancherai moltissimo”. La sua dedica ha ricevuto numerosi like e ha suscitato una forte reazione tra i fan, molti dei quali hanno chiesto al campione di dedicare la prossima gara a Misano all’amico scomparso.

Luca Salvadori non era solo un pilota; era un simbolo di passione e impegno per il mondo delle moto. La sua forza di volontà e il suo spirito vivace rimarranno nella memoria di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarlo o di assistere alle sue imprese in pista.