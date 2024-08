Il messaggio di Asia D’Amato alla sorella Alice e una promessa al papà: “Questa è per te”

Durante il trionfo di Alice D’Amato con la medaglia d’oro, sua sorella gemella Asia le dedica un messaggio toccante, ricordando il padre scomparso due anni fa.





La dedica di Asia D’Amato al padre

Quando Alice D’Amato ha vinto la medaglia d’oro, il suo primo pensiero è stato per il papà. Dal podio, ha onorato una promessa fatta tempo fa, svelata dalla gemella Asia, che condivide con lei l’amore per la ginnastica artistica. Asia, che non è a Parigi a causa di un infortunio, ha seguito ogni istante della vittoria della sorella, dedicando il successo al loro padre scomparso due anni fa.

Il legame tra le sorelle e il loro padre

Le gemelle D’Amato sono partite per Brescia a 10 anni, condividendo tutto e sacrificandosi per inseguire il loro grande sogno. Il padre è sempre stato una presenza costante nella loro vita, seguendole in ogni gara e incitandole in ogni allenamento, fino alla sua scomparsa nel 2022 a causa di una malattia. Questo evento ha lasciato una cicatrice profonda nelle vite delle due ginnaste, ma il loro forte legame le ha aiutate a superare il dolore.

Il messaggio di Asia

Durante la cerimonia di premiazione di Alice, Asia ha condiviso un toccante messaggio sui social media. “Io non ho più parole… cosa hai fatto sorellina mia” e ha poi aggiunto “papà questo è per te”. Questo messaggio d’amore dimostra il forte legame tra le due sorelle e il dolore condiviso per la perdita del padre. Anche nel momento di massimo trionfo, il vuoto lasciato dalla sua assenza si è fatto sentire, ma la gioia di aver mantenuto una promessa ha portato un senso di realizzazione e commozione.