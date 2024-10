Il meteorologo commosso di fronte alla potenza dell’uragano Milton in Florida: “È spaventoso, mi rammarico”

Mi scuso. Questo è davvero terribile. La voce di John Morales, esperto meteorologo sugli uragani, tremava e le sue lacrime erano trattenute con fatica mentre spiegava in diretta TV l’uragano Milton che sta per colpire il sud della Florida. Il video della sua trasmissione su NBC6 è stato ripreso da vari telegiornali, anche da CNN, diventando virale sui social media in poche ore.





Molti utenti hanno condiviso il video per sottolineare l’impatto della crisi climatica. Morales lavora nel campo da anni e ha seguito i più forti uragani che hanno colpito la Florida, ma non era mai successo che piangesse in diretta.

Morales stava descrivendo la situazione in Florida, dove l’uragano Milton sta per arrivare. Non riusciva a dire altro se non “Incredibile. Incredibile. Incredibile” mentre spiegava come Milton fosse passato da depressione tropicale a uragano di categoria 5 in sole 12 ore. Qui potete trovare informazioni su come si formano gli uragani e sul significato delle cinque categorie della scala Saffir-Simpson.

Morales ha raccontato le reazioni dei telespettatori dopo il suo intervento. Molte persone lo hanno contattato dicendo che senza il suo avvertimento non si sarebbero preparate. Gli hanno ringraziato per aver “salvato le loro vite”. È stata un’esperienza molto positiva per lui.

A circa 24 ore dal suo arrivo in Florida, l’uragano Milton è stato classificato come categoria 5, con venti che superano i 252 chilometri orari, e rimane tale anche oggi, 9 ottobre, anche se i venti hanno leggermente perso forza. Dopo la tempesta Helene, che ha causato oltre 200 morti, la Florida si prepara a fronteggiare un’altra grave tempesta, che alcuni considerano l’uragano più forte degli ultimi cento anni. Le previsioni attuali indicano che Milton dovrebbe colpire Tampa con venti da categoria 4.

Lo Stato ha emesso ordini di evacuazione in 11 contee, compresa la costa centro-occidentale, dove l’uragano dovrebbe fare il suo ingresso. Sono sei milioni le persone evacuate, che saranno ospitate in rifugi allestiti nelle aree interne, meno esposte alla forza dei venti.

Il presidente Joe Biden ha avvertito riguardo all’uragano Milton, dicendo che è “una questione di vita o di morte”. Anche se si prevede che Milton perderà parte della sua forza all’arrivo, i venti rimarranno molto violenti, con stime che oscillano tra categoria 3 e 4. Le autorità sono in allerta anche perché la tempesta colpirà aree densamente popolate della Florida.