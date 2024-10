Il mondo del teatro piange la morte di Gavin Creel, volto di Hello, Dolly e Hair: aveva 48 anni

É morto Gavin Creel, l’attore di Broadway aveva 48 anni. Nel 2017 ha vinto un Tony Award per il suo ruolo in Hair. Ha recitato in musical come Hello, Dolly!, Waitress e The Book of Mormon. A luglio gli è stato diagnosticato un sarcoma.





La carriera di Gavin Creel

Nato in Ohio nel 1976, Creel ha seguito la sua passione per la recitazione e il teatro fin da giovane. Dopo la laurea all’Università del Michigan, è stato scelto come protagonista nel tour di Fame: The Musical, la versione teatrale di Saranno Famosi. Nel 2001 si è trasferito a New York e ha iniziato a recitare in diversi musical, diventando una stella di Broadway.

Ha interpretato Cornelius Hackl nel revival del 2017 di Hello, Dolly! diretto da Jerry Zaks, e nel 2019 ha recitato come Dr. Pomatter in Waitress di Sara Bareilles. Ha vinto un Tony Award per The Book of Mormon, dove ha interpretato il mormone Elder Price. Il suo ultimo progetto è stato Into the Woods. Ha recitato anche in film come Eloise al Plaza ed Eloise a Natale con Julie Andrews. È stato uno dei fondatori di Broadway Impact, un’organizzazione per i diritti delle coppie omosessuali, insieme a Rory O’Malley e Jenny Kanelos.