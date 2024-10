Il pagamento delle pensioni del mese di novembre 2024, le date riportate nel calendario di Poste Italiane e le ultime novità

Le pensioni di novembre 2024 verranno accreditate lunedì 4 novembre per i pensionati che hanno scelto l’accredito su conto corrente e da sabato 2 novembre sarà disponibile il ritiro in contanti presso gli sportelli postali. In questo articolo esamineremo gli impatti della Manovra economica 2025 sui trattamenti pensionistici.

Il primo novembre, essendo un giorno festivo, i pensionati potranno recarsi agli sportelli postali a partire da sabato 2 novembre 2024 per ritirare la loro pensione in contanti. Per coloro che riceveranno il pagamento su conti correnti, libretti di risparmio e altri strumenti, l’accredito avverrà lunedì 4 novembre 2024, il primo giorno bancabile del mese. È importante notare che il pagamento in contanti presso Poste Italiane è consentito solo per importi fino a 1.000 euro netti.





Inoltre, anche a novembre proseguono i conguagli del modello 730/2024 per pensionati che hanno optato per l’Inps con sostituto d’imposta. In caso di rimborso, l’importo Irpef relativo sarà accreditato sulla pensione; al contrario, se il pensionato ha un debito, verranno effettuate le trattenute corrispondenti. Per controllare l’importo della pensione di novembre, è necessario consultare il cedolino attraverso il portale MyInps, accessibile tramite Pin, Spid, CIE o CNS.

Il calendario dei pagamenti delle pensioni di novembre 2024

Ricordiamo che il pagamento delle pensioni in contante presso gli sportelli postali inizierà sabato 2 novembre 2024, mentre il pagamento per i titolari di conti bancari sarà disponibile lunedì 4 novembre 2024. Questo calendario è fondamentale per i pensionati, che devono organizzarsi per ricevere i propri trattamenti in modo tempestivo.

Poste Italiane sottolinea che per effettuare un prelievo in contante, l’importo deve essere pari o inferiore a 1.000 euro netti. In caso di somme superiori, i pensionati dovranno comunicare un metodo di pagamento differente all’Inps. Per facilitare l’accesso ai fondi, i titolari di carte di debito associate ai loro conti o libretti possono prelevare in contante direttamente dagli sportelli ATM Postamat senza dover recarsi presso lo sportello postale.

Come controllare il cedolino della pensione

Per chi desidera monitorare eventuali modifiche nell’importo della pensione, come rimborsi o trattenute, è possibile senza difficoltà consultare il cedolino pensionistico online. Segui questi passaggi:

Accedi a MyInps sul portale tramite Pin, Spid, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

Nella bacheca principale, vai alla sezione “Prestazioni e servizi”;

Clicca su “Cedolino pensione e servizi collegati”.

Prospettive sulle pensioni con la Manovra 2025

Il disegno di legge di bilancio 2025, attualmente in discussione al Parlamento, non contempla modifiche significative alla legge Fornero in materia di previdenza. Non ci sono novità per quanto riguarda l’uscita anticipata dal lavoro, poiché saranno prorogati strumenti come Quota 103, Ape Sociale e Opzione Donna. La pensione di vecchiaia rimane fissata a 67 anni con un minimo di 20 anni di contributi.

Un cambiamento rilevante riguarda l’indicizzazione delle pensioni all’inflazione. Dal 2025 tornerà in vigore un sistema a tre scaglioni, con adeguamenti differenti in base all’ammontare della pensione. Le pensioni minime, invece, vedranno un incremento più moderato rispetto agli anni precedenti: previsto un aumento del 2,2% nel 2025 e del 1,3% nel 2026.

Coloro che desiderano andare in pensione anticipata dovranno comunque soddisfare requisiti di anzianità. La pensione anticipata secondo la Legge Fornero, che richiede 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, resta invariata. Sono confermati anche Quota 103 e altri strumenti di flessibilità, ma con specifiche limitazioni e requisiti.

In definitiva, la Manovra 2025 continuerà a influenzare le condizioni delle pensioni, comportando adeguamenti e mantenendo i requisiti attuali per l’accesso anticipato al sistema pensionistico. I dettagli relativi attraverso il portale Inps e ulteriori informazioni ufficiali saranno fondamentali per i pensionati italiani in vista delle modifiche previste.