Il Regno Animale: come finisce? La spiegazione del finale del film drammatico

The Animal Kingdom: Un Esame dell’Intrigante Finale del Film

The Animal Kingdom è un film francese del 2023 diretto da Thomas Cailley, presentato nella sezione Un Certain Regard del prestigioso Festival del cinema di Cannes. Questo dramma intenso segue le vicende di François e suo figlio Émile, in una disperata lotta per la sopravvivenza e per sfuggire alla polizia. In questo articolo, esploreremo dettagliatamente il finale del film.





Come Finisce The Animal Kingdom?

Il climax di The Animal Kingdom si raggiunge quando le forze militari francesi individuano il punto nella foresta dove le creature, separate a causa di un incidente, avevano trovato rifugio. Émile, non ancora completamente trasformato, riesce temporaneamente a ingannare la polizia fingendo di essere in uno stato di shock e di trovarsi lì per caso. Tuttavia, quando arriva François, si rende conto che la messinscena di Émile è stata smascherata. Pertanto, François è costretto a colpire alla testa il poliziotto che teneva in custodia suo figlio.

Durante la loro disperata fuga, François e Émile sono presto raggiunti dalla polizia, obbligandoli a separarsi tragicamente. Il film si conclude con Émile che apre la portiera dell’auto e fugge attraverso i boschi, abbracciando finalmente la sua nuova natura. Concludiamo con una scena emotiva in cui Émile spera, forse, di ricongiungersi un giorno con la madre.

The Animal Kingdom: La Spiegazione del Finale

Il finale di The Animal Kingdom vuole essere una riflessione sull’amore incondizionato che un padre, François, prova verso suo figlio Émile. Durante l’intero film, François mostra un amore totale prima verso sua moglie e poi verso Émile. Nella scena finale, François compie uno dei gesti più dolorosi possibili per un genitore: abbandona suo figlio. Tuttavia, questo atto non è frutto di egoismo o dell’incapacità di prendersi cura di un ragazzo che sta attraversando una mutazione, ma piuttosto del più puro amore, il tipo di amore che spinge una persona a mettersi da parte per il bene di un altro essere umano.

La conclusione del film ci mostra che, nonostante vi sia una remota possibilità di ricongiungimento per Émile e sua madre, per François rimane solo la solitudine. Egli si trova di fronte all’amara realtà di aver perso le due persone a cui teneva di più al mondo. Questo punto suggestivo sottolinea come François non abbia altra scelta che accettare la drammatica conclusione degli eventi.

In sintesi, The Animal Kingdom non è solo un film sulla fuga e la trasformazione, ma anche una potente rappresentazione del sacrificio e dell’amore paterno. François rappresenta l’archetipo del genitore che, per amore del figlio, è disposto a compiere scelte dolorose e sacrifici estremi.