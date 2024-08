Il sottufficiale dell’Aeronautica è deceduto in un tragico incidente all’età di 37 anni

L’uomo deceduto martedì 30 luglio in un incidente stradale tra un camion proveniente dalla Grecia, diretto a Foggia per completare una consegna, e una Cupra Formentor con a bordo la vittima, si chiamava Carlo Giangregorio. Originario di Apice, in provincia di Benevento, ha perso la vita mentre percorreva la strada statale 90 bis in località Santo Spirito, a Casalbore, un piccolo comune in provincia di Avellino. Carlo Giangregorio, 37 anni, era un sottufficiale in servizio presso l’Aeronautica Militare di Amendola a Foggia e era appassionato di ciclismo.





La violenza dell’impatto occorso ieri pomeriggio in Irpinia non ha lasciato scampo alla vittima. I soccorritori del 118, giunti prontamente sul luogo dell’incidente, hanno applicato una medicazione compressiva, intubato il paziente e lo hanno trasferito ai colleghi dell’elisoccorso. Nonostante gli sforzi, l’uomo è deceduto durante il trasporto verso l’ospedale di Benevento. Sul posto, oltre ai sanitari e ai vigili del fuoco, è intervenuta anche l’eliambulanza. Uno dei due occupanti del camion è stato trasportato all’ospedale Frangipane-Bellizzi.

L’Asd Apice Tre Colli, la società sportiva di cui Carlo faceva parte, ha reso omaggio alla vittima, sottolineando che egli aveva partecipato a una competizione solo pochi giorni prima: “La società oggi perde un grande amico, compagno di tante avventure e soprattutto sempre sorridente e solare, nonostante i momenti difficili che la vita gli aveva riservato. Riusciva sempre a coinvolgere tutti con la sua voglia di vivere, fulgido esempio di grande guerriero e combattente, distinguendosi per il suo modo di fare.”