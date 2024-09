Il testo e il significato di Luce, il brano omaggio di Marco Mengoni a sua madre

Marco Mengoni dedica “Luce” alla madre nel primo episodio della trilogia “Materia” intitolato “Terra”: un toccante omaggio alla donna scomparsa di recente





Il 3 dicembre 2021, Marco Mengoni ha pubblicato il suo sesto album, “Materia (Terra)”, che include “Luce”, una canzone profondamente personale e intima. Questo brano rappresenta uno dei punti salienti del progetto, mettendo in luce il legame speciale tra l’artista e la sua madre, Nadia Ferrari, a cui è dedicato l’intero album. Purtroppo, Nadia è venuta a mancare recentemente, laddove Repubblica riporta che si trovava in condizioni di salute precarie da tempo.

Nella presentazione di “Luce”, Marco Mengoni ha spiegato: “Ho composto una canzone in onore di mia mamma; nel primo video ‘Cambia un uomo’, ho voluto includere anche mio padre, poiché sono le persone più importanti della mia vita. Questo momento di cambiamento e di crescita richiedeva la loro presenza, in un periodo in cui mi sono confrontato profondamente con me stesso”.

Il brano “Luce” si distingue come una ode alla donna che ha influenzato profondamente la vita del cantante, riflettendo sentimenti di amore, perdita e rispetto. Con oltre sei dischi di platino all’attivo, Mengoni continua a consolidare il suo ruolo non solo come artista, ma anche come narratore di storie personali e universali.

La dedica a Nadia non è solo un gesto di riconoscimento, ma anche un’opportunità per esplorare temi di crescita personale e trasformazione. La canzone, quindi, non è solo un’espressione del dolore per la perdita, ma anche un modo per celebrare la vita e l’eredità di una madre che ha sicuramente influenzato il percorso artistico e umano di Marco.

In “Materia (Terra)”, Mengoni utilizza la musica come un canale per esplorare le sue emozioni e raccontare la sua storia, rendendola una parte fondamentale della sua identità. Con la sua voce potente e il suo stile unico, porta gli ascoltatori in un viaggio intimo e ricco di significato, donando un messaggio che va oltre la semplice melodia, toccando le corde più profonde del cuore umano.

Il testo di Luce

One, two, three

One, two, three

‪Difendimi dai lunghi inverni ‬

‪Da tutti i dubbi che non ho ‬

‪Dal mondo che mi aspetta fuori‬

‪Dalle mie incertezze ‬

‪E dai miei stessi errori che puntualmente rifarò ‬

‪Difendimi dai miei pensieri ‬

‪Che tornano ogni volta qui ‬

‪Da quell’idea superficiale ‬

‪Che da un lato è bene e l’altro lato è male ‬

‪E in fondo non è mai così ‬

‪E insegnami a fluire come le onde ‬

‪Che si infrangono continuamente in fondo al dolcе niente ‬

‪Ed anche quando sеmbro in grado di scalare il mondo ‬

‪Almeno tu, difendi le mie insicurezze ‬

‪Tu sei la mia luce ‬

‪E splendi sempre dentro l’anima, anche in questa notte‬

‪Questa lunga notte senza fine ‬

‪Tutto cambia e invece ‬

‪Tu illumini sopra ogni nuvola ‬

‪Che il sole esiste anche in fondo ad una lacrima ‬

‪E non può far male mai ‬

‪Non mi fa male mai ‬

‪Difendimi da spettri ed ombre ‬

‪Le solite malinconie ‬

‪Dal solito cinismo stanco, che di punto in bianco ‬

‪Rende anche i miei sogni soltanto comode bugie (Mm) ‬

‪E quando mi rassegnerò ‬

‪E ritornerà una notte madre di incertezze ed orfana di stelle ‬

‪Tu insegnami a brillare come sa brillare il sole ‬

‪Che ogni sera scende, ma risorge sempre (Mm) ‬

‪Tu sei la mia luce ‬

E splendi sempre dentro l’anima, anche in questa notte

Questa lunga notte senza fine

Tutto cambia e invece

Tu illumini sopra ogni nuvola

Che il sole esiste anche in fondo a una lacrima

E non può far male mai

Non mi fa male mai

‪Tu per me sei luce ‬

‪Proteggi questo cuore fragile, anche in questa notte ‬

‪Questa lunga notte senza fine ‬

‪Rendimi felice ‬

‪Illumina di sole l’anima‬

‪Quando nel buio scivola una lacrima ‬

‪E non farmi male ‬

‪Non, non farmi male mai ‬

‪Non, non farmi male mai ‬

‪Non, non farmi male mai ‬

‪Male mai