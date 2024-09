Il tiktoker Patrizio Chianese e il fallimento di “Ti fidi di me”: la storia di un’idea non realizzata

Patrizio Chianese, tiktoker famoso per i suoi hot dog, chiude il suo nuovo locale a Napoli nonostante il supporto di un’imprenditrice di successo.





La storia di Patrizio Chianese, noto tiktoker specializzato in hot dog, è un esempio di come le idee brillanti possano incontrare difficoltà nel mondo reale. Un tempo attivo nel popolarissimo street food di Afragola, in provincia di Napoli, Patrizio ha intrapreso un progetto ambizioso aprendo un negozio a Napoli con il nome della sua celebre frase “ti fidi di me?”. Questo motto, nato per rassicurare i clienti sulla qualità dei suoi panini – preparati con salsiccia, verdure e spezie – ha da subito catturato l’attenzione del pubblico social.

Tuttavia, il passaggio da un chiosco mobile, che già aveva subito diverse chiusure da parte delle autorità, a un vero negozio si è rivelato più difficile del previsto. Dopo aver affrontato difficoltà con la Polizia Municipale, Chianese ha quasi deciso di abbandonare il progetto. In un momento di crisi, una soluzione sembrava in vista: il supporto di una giovanissima imprenditrice, Carmen Fiorito, meglio conosciuta come New Martina. Questa giovane è diventata famosa per il suo business innovativo di pellicole per cellulari e ha rapidamente accumulato un notevole capitale, grazie anche ai social, da reinvestire per sostenere l’attività di Patrizio.

La collaborazione tra Chianese e New Martina

Dopo vari colloqui, Carmen, percepita come una “salvatrice” per Patrizio, ha finaziato l’apertura di un locale nel quartiere Ferrovia di Napoli. La loro partnership ha suscitato curiosità e qualche illazione riguardo a una possibile relazione tra i due. Con video accattivanti e interazioni frizzanti sui social, il negozio “Ti fidi di me” si è aperto promettendo un grande successo.

Tuttavia, il sogno di Chianese non si è concretizzato come sperato. I problemi sono iniziati a emergere già nei primi giorni di settembre, portando alla chiusura del negozio poco dopo l’inaugurazione. Diverse voci circolano riguardo ai motivi di questa inattesa battuta d’arresto: si parla di litigi tra i due co-protagonisti o difficoltà operative legate alla gestione della nuova attività. Entrambi hanno mantenuto il silenzio sui dettagli, ma il giovane tiktoker ha comunicato semplicemente che il locale rimarrà chiuso fino a che non sia possibile chiarire la situazione.

La realtà è che il passaggio da TikTok al mondo del business fisico si è rivelato una vera e propria sfida, con molti ostacoli da superare. Nonostante il notevole seguito social e l’interesse iniziale, la strada per la realizzazione del sogno imprenditoriale di Patrizio non è stata affatto semplice.

Un sogno che si interrompe prematuramente

L’entusiasmo creato attorno al locale ha generato aspettative alte, ma adesso restano solo interrogativi. “Ti fidi di me?”, inizialmente simbolo di creatività e innovazione, ha dovuto affrontare la dura realtà imprenditoriale, che non sempre segue le traiettorie tracciate dai social. La storia di Patrizio rimane un insegnamento per molti, mostrando come il successo su TikTok non garantisca automaticamente il successo nel mondo reale degli affari.