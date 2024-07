Ilaria Salis umiliata anche in eurovisione! Partite di Champions League, cosa si legge in grande sugli spalti

La protesta ungherese contro Ilaria Salis ha trovato spazio anche allo stadio, con uno striscione apparso improvvisamente nella curva degli ultrà del Ferencvaros durante la partita di Champions League. La partita, vinta dal Ferencvaros con un netto 5-0, ha lasciato spazio a polemiche politiche e giudiziarie.





La Salis, dopo essere stata detenuta nel carcere di Budapest, è stata candidata ufficiale alle elezioni europee con Alleanza Verdi e Sinistra. Tornata in Italia come cittadina libera, è poi diventata eurodeputata, suscitando reazioni contrastanti in Ungheria.

Molti siti di informazione ungheresi continuano a definire la Salis “la criminale di estrema sinistra”, ricordando il reato per cui è ancora a processo. Tuttavia, come membro della commissione Giustizia di Strasburgo, la Salis ha portato l’attenzione sulle condizioni nelle carceri ungheresi e sulla legislazione nel Paese guidato da Viktor Orban.

L’organizzatrice e partecipazione attiva della Salis a un progetto, menzionato nello striscione degli ultrà del Ferencvaros, continua a generare dibattito e controversie in Ungheria.

La vicenda continua a suscitare interesse e polemiche, alimentate dalle posizioni politiche contrastanti e dalla complessa situazione giudiziaria della Salis.