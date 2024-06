Ilary Blasi e Vladimir Luxuria, amicizia in crisi? Dal distacco alle delusioni per il flop d’ascolti dell’Isola, cosa sappiamo

Il settimanale Oggi riporta la rottura tra Ilary Blasi e Vladimir Luxuria, con un possibile risvolto clamoroso legato agli ascolti dell’ultima edizione de L’isola dei famosi.





Secondo il settimanale Oggi, Ilary Blasi avrebbe manifestato privatamente una certa “soddisfazione” per il flop di ascolti dell’ultima edizione de L’isola dei famosi, condotta da Vladimir Luxuria. La notizia sorprende, considerando che le due fino a poco tempo fa erano molto amiche e si frequentavano regolarmente.

Ilary Blasi, attualmente impegnata nella realizzazione di “Unica 2”, la serie-docu che racconta la sua separazione dall’ex capitano della Roma, sembra aver interrotto ogni tipo di rapporto con Vladimir Luxuria, che l’ha succeduta alla guida del reality show. Oggi riferisce che l’amicizia tra le due era solida fino allo scorso anno.

La delusione per gli ascolti dell’ultima edizione de L’isola dei famosi non è passata inosservata a Pier Silvio Berlusconi, che ha apertamente espresso il suo disappunto. Questo insuccesso sembra aver influito sulla decisione di non confermare Luxuria alla guida della prossima edizione del reality.

Ilary Blasi verso nuovi progetti

Nel frattempo, Ilary Blasi si prepara a tornare sul piccolo schermo con un nuovo progetto. Sarà infatti alla conduzione de “La Talpa”, in onda su Canale 5 a partire da gennaio. Questa nuova sfida televisiva rappresenta per lei un’opportunità di rilancio dopo il periodo di pausa.

Nuovi volti nel reality

Il settimanale Oggi conclude rivelando alcune anticipazioni sui partecipanti della prossima edizione de “La Talpa”. Tra i concorrenti figura l’ex ballerina di “Ballando con le stelle”, Sara Croce, che sembra avere un legame speciale con il capo progetto del programma, Marco Salvati.

Ilary Blasi e Vladimir Luxuria, un rapporto professionale e personale che sembra giunto al capolinea, con il mondo del reality show pronto a nuove avventure e a nuovi volti.