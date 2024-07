Ilary Blasi: “La Puglia era sconosciuta. I vestiti in valigia? Non è un mio compito”

Dopo una breve pausa, Ilary Blasi è tornata alla conduzione di un programma Mediaset, ma questa volta non si tratta di un reality. La conduttrice romana è infatti al timone di Battiti Live, un programma musicale registrato in Puglia e trasmesso su Canale 5.Intervistata da Tv, Sorrisi e Canzoni, Ilary ha parlato del suo nuovo progetto lavorativo e delle sue impressioni sulla regione che ospita il programma.





“Mi sono trovata subito bene“, ha esordito la conduttrice, paragonando l’esperienza a “L’isola dei famosi”, dove “tutto è complicato”. A Molfetta, invece, la situazione era molto più semplice: “Avevo la camera davanti al palco per cui mi preparavo, scendevo e andavo a piedi… era ‘casa e chiesa’”.Parlando del suo stile di vita, Ilary ha ammesso che nella valigia non può mai mancare il pigiama, mentre per il resto, come scarpe e vestiti, si affida ad altri: “La mia è una vita molto semplice“, ha spiegato.

Una delle rivelazioni più interessanti riguarda la Puglia stessa: “Confesso, la Puglia non la conoscevo. La prima volta ci sono stata la scorsa estate, quando ho fatto una vacanza di una settimana in una masseria a Otranto. Mi sono trovata benissimo, mi sono sentita accolta“.

Infine, Ilary ha lasciato intendere che qualcosa bolle in pentola per l’autunno, invitando i fan a rimanere sintonizzati.Questa nuova avventura televisiva di Ilary Blasi sembra aver portato una ventata di freschezza e semplicità nella sua vita, complice anche il calore e la bellezza della Puglia. I fan non vedono l’ora di scoprire quali saranno i prossimi progetti della conduttrice, che sembra aver ritrovato l’entusiasmo e la passione per il suo lavoro.