Imane Khelif, chi è la prossima avversaria Anna Hamori: «Donna o uomo? Non ho paura». Orario e dove seguire il match dei quarti di finale

Le Olimpiadi proseguono e continuano a suscitare polemiche a seguito dell’incontro di pugilato tra l’atleta italiana Angela Carini e Imane Khelif. Resta oggetto di discussione il ritiro dell’atleta azzurra dopo soli 46 secondi, a seguito di due colpi significativi al volto. La questione era emersa precedentemente riguardo all’identità della pugile algerina, ma ora appare più chiara: si tratta di una persona intersex e non di una donna transgender. L’atleta in questione tornerà sul ring domani per i quarti di finale, dove affronterà Anna Luca Hamori, che rappresenta l’Ungheria.





Chi è Anna Hamori, prossima avversaria di Imane Khelif

Anna Luca Hamori, ventitreenne originaria di Szombathely, è la prima pugile olimpica femminile ungherese ed è la prossima avversaria di Imane Khelif. “Non ho paura”, ha dichiarato alla stampa. “Se lei o lui fosse un uomo, sarebbe una vittoria ancora più grande per me.”

L’intero mondo è con te, Luca.

Anna Luca Hamori è una pugile nata il 12 marzo 2001 e rappresenta un autentico talento per lo sport ungherese, pronta a confrontarsi con Imane Khelif nei quarti di finale delle Olimpiadi. “Non ho paura. Non mi interessa la narrazione dei media e dei social. Se si tratta di un uomo, sarà una vittoria ancora più significativa per me”, ha affermato alla vigilia dell’incontro. Queste affermazioni evidenziano la sua determinazione e la volontà di esporre le proprie capacità sul ring, senza essere influenzata dalle polemiche esterne.

Dove e quando seguire l’incontro tra Anna Hamori e Imane Khelif

Il match tra Anna Hamori e Imane Khelif è programmato per domani, sabato 3 agosto, alle ore 17.20. La rete dedicata ai Giochi Olimpici sarà Rai2, disponibile anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay. Gli abbonati Sky potranno seguire le Olimpiadi su ben 10 canali Eurosport, inclusi nel loro abbonamento. Ai due canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, visibili anche in streaming su NOW, si aggiungeranno 8 nuovi canali esclusivamente dedicati all’evento. Sarà disponibile anche su Discovery+: sottoscrivendo il pacchetto Intrattenimento + Sport, si avrà accesso in diretta pay tv ai canali tematici di Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli stessi accessibili ai clienti di Amazon Prime Video.