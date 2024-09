Imane Khelif riappare in televisione e scoppia in lacrime contro Elon Musk, menzionando un suo post con Angela Carini

Imane Khelif, campionessa olimpica di pugilato femminile, denuncia l’odio online di Elon Musk e parla dell’importanza della sua identità e del supporto ricevuto durante le difficoltà.





Imane Khelif, oro olimpico nel pugilato femminile a Parigi, ha nuovamente sollevato la voce contro quella che definisce una “campagna d’odio” orchestrata nei suoi confronti. Il miliardario Elon Musk ha recentemente condiviso un post su X, in cui metteva in discussione l’identità di Khelif, accusandola di essere un uomo. La campionessa ha espresso la sua profondissima delusione per questi attacchi sul piccolo schermo, mentre rifletteva sulla pressione e sugli insulti ricevuti durante il periodo più critico della sua carriera.

“Mi odi, ma non mi conosci nemmeno”, ha dichiarato Khelif in diretta, mostrando segni di commozione. Oltre a Musk, la pugile aveva già denunciato la scrittrice J.K. Rowling per le stesse ragioni, citando atti di cyberbullismo legati alle critiche rivolte alla sua figura. Nel programma “Clique”, Khelif è tornata sull’argomento, richiamando l’attenzione su un tema che ha suscitato ampie polemiche e discussioni.

Il suo trionfo ha suscitato dubbi che hanno alimentato un acceso dibattito pubblico, con diverse critiche riguardanti la sua identità di genere. Nonostante il Comitato Olimpico Internazionale avesse confermato che Khelif era pienamente conforme alle normative di partecipazione, le polemiche in merito al suo sesso biologico sono continuate a crescere. Da parte della International Boxing Association, sono state espresse preoccupazioni sull’elevato testosterone e sulla presenza di cromosomi maschili “XY”, controverse affermazioni che hanno acceso le tensioni e causato fratture nel mondo sportivo e nella società per il concetto che un uomo non possa competere nelle categorie femminili.

Khelif ha sottolineato il ruolo di Musk nella diffusione delle affermazioni dannose nei suoi confronti, evidenziando come il miliardario sia stato uno dei primi a dare visibilità a tali narrazioni negative. “Ha pubblicato un video che è diventato virale sui social. Cosa significa? È stato uno dei principali artefici di questa disinformazione”, ha dichiarato Khelif, visibilmente scossa.

Nel post condiviso da Musk, si chiedeva che gli uomini fossero esclusi dallo sport femminile a seguito della vittoria di Khelif contro l’italiana Angela Carini, che si è ritirata dopo soli 46 secondi. “Mi hai ferito in un modo che non riesco nemmeno a spiegare. Sei stato crudele con me e con la mia famiglia, che ha affrontato momenti difficili durante questo periodo”, ha continuato la pugile algerina, mentre le lacrime le scorrevano sul viso.

Khelif ha preso un istante per riprendersi, abbassando lo sguardo e coprendosi il viso con le mani, cercando di asciugare le lacrime. “La mia fede in Dio è la mia guida, sono una musulmana praticante. Sono orgogliosa della mia identità e ho superato tutte queste avversità. Spero di tornare ancora più forte e motivata in futuro”, ha dichiarato con determinazione.

Tuttavia, Musk non è l’unico colpevole nella mira di Khelif. Anche figure pubbliche come Donald Trump, politici e sportivi hanno attaccato il suo operato, facendole vivere un momento di grande angustia. “Mi sono sentita circondata da una marea di opposizione. Questo mi ha ferito profondamente, ma io sono fiera della donna che sono e del legame che ho con il popolo algerino e il mondo arabo. Ho trovato sostegno in loro”, ha concluso Khelif, ricordando l’importanza del supporto ricevuto e il modo in cui ha saputo affrontare la situazione.