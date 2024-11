Incendio in centro a Milano: colonna di fumo visibile dal Duomo, ecco il video

Un incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di oggi venerdì 8 novembre vicino a piazza Duomo nel centro di Milano. Secondo le prime informazioni, sembra che a prendere fuoco sia stata un’auto parcheggiata in un garage sotterraneo in zona San Babila.





Il fumo nero sta uscendo da una griglia di ventilazione nel sotterraneo di corso Vittorio Emanuele all’angolo con via Beccaria. Le squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro con otto mezzi partiti dal Comando di via Messina per mettere in sicurezza l’area e per capire le cause dell’incendio.