Incendio in galleria, veicoli distrutti e traffico paralizzato: intervento delle squadre di soccorso in corso

Un grave incidente autostradale si è verificato nella notte tra il 26 e il 27 ottobre, all’interno di una galleria, generando immagini particolarmente inquietanti. Due veicoli, che procedevano nella medesima direzione, sono stati coinvolti in un impatto impressionante per ragioni ancora da chiarire.





Entrambi i mezzi hanno subito danni considerevoli, e le persone a bordo sono state prontamente trasportate in ospedale per ricevere cure. L’evento ha causato notevoli disagi al traffico, come confermato dalle fotografie che mostrano le carrozzerie delle auto fortemente deformate e detriti di vetro e metallo sparsi ovunque sulla carreggiata.

Il violento impatto e l’arrivo di polizia e 118: cosa è successo

L’incidente si è verificato poco dopo l’una di notte sull’autostrada A20, all’interno della galleria di Villafranca Tirrena. Le due automobili, in viaggio da Palermo verso Messina, hanno subito un impatto devastante. Nonostante la gravità della collisione, pare che gli occupanti non abbiano riportato lesioni gravi. I soccorsi sono stati immediati grazie al personale del 118.

I feriti sono stati inizialmente stabilizzati sul posto prima di essere trasferiti in ospedale per ulteriori valutazioni. La Polizia Stradale è intervenuta per analizzare la dinamica dell’incidente e per gestire la situazione dopo l’impatto.

Secondo quanto riportato da Messina in Diretta, il traffico verso il centro siciliano ha subito rallentamenti significativi per diverse ore. Dopo aver completato i rilievi necessari, la Polizia Stradale ha lavorato per ripristinare la circolazione, provvedendo a rimuovere i detriti causati dall’incidente, evitandosi così una potenziale tragedia ben più grave.