Questa notte, un’ombra si è staccata dal cielo stellato della periferia di Cassano delle Murge, nel Barese. Due giovani anime, legate da un amore ancora in fiore, hanno intrapreso un volo senza ritorno, precipitando dal ponte della vita. La loro auto, un mezzo di speranza e promesse, ha infranto il silenzio notturno con un urlo di disperazione prima di spegnersi per sempre sull’asfalto crudele.





Il sindaco, Davide Del Re, ha svelato che i due viaggiatori non erano figli di quella terra, ma stranieri in cerca di avventure. I carabinieri scrutano i detriti in cerca di risposte, mentre i vigili del fuoco cercano di spegnere l’incendio che divora i cuori infranti.

Nel frattempo, il Comune di Cassano delle Murge ha emesso un decreto che stravolge il normale corso del destino, bloccando il passaggio verso il futuro. Le strade si piegano in direzioni impensate, come se anche la geografia volesse partecipare al lutto.

E così, mentre il mondo cerca di riordinare le sue regole, due giovani vite danzano nell’eternità, lasciando dietro di sé solo il sapore amaro dell’addio.