Incidente a Formia: Luca Di Russo muore in ospedale dopo giorni di sofferenza tra scooter e furgone

Un giovane di 28 anni, Luca Di Russo, ha perso la vita in ospedale dopo un grave incidente stradale a Formia, in provincia di Latina. La comunità è in lutto.





Luca Di Russo non ce l’ha fatta: il giovane è morto in ospedale dopo giorni di sofferenza. Il ventottenne è rimasto coinvolto in un drammatico incidente stradale a Formia, avvenuto la scorsa domenica 25 agosto. Il suo scooter si è scontrato con un furgone. Soccorso immediatamente in condizioni critiche, Luca è stato trasportato all’Ospedale San Camillo di Roma, dove è arrivato in stato grave. Nonostante le cure e gli sforzi del personale medico, il suo quadro clinico si è deteriorato rapidamente. La notizia della sua tragica scomparsa ha colpito profondamente la comunità, che si è unita in un abbraccio di cordoglio verso la famiglia, in attesa della programmazione dei funerali per dargli un ultmo saluto.

Numerosi i messaggi di solidarietà e ricordo, tra cui quello del Città di Formia Calcio: “Siamo devastati dalla notizia della morte di Luca, figlio dell’ex dirigente biancazzurro Mario Di Russo, una figura fondamentale per il settore giovanile della squadra. Le conseguenze del drammatico incidente sono state fatali, rendendo vana la sua lotta. Ciao Luca.”

L’incidente che ha causato la morte di Luca Di Russo è avvenuto mentre il giovane era in sella al suo scooter Beverly. L’incidente si è verificato su via Appia all’incrocio con via Pietra Erta intorno alle 9 di mattina. Le cause dello scontro tra il suo scooter e un furgone Renault Trafic sono ancora oggetto di indagini. L’impatto è stato devastante; Luca è stato scaraventato dalla sella e ha colpito violentemente l’asfalto. A bordo del furgone c’era un uomo di sessant’anni, che ha prontamente prestato soccorso.

Immediatamente dopo la segnalazione al 112, in cui si richiedeva assistenza urgente per un uomo gravemente ferito in un incidente motociclistico, è intervenuto il personale sanitario. Luca è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Camillo, giungendo con codice rosso. Una volta arrivato, è stato ricoverato in prognosi riservata e sottoposto a tutte le cure necessarie. Purtroppo, ieri, martedì 27 agosto, Luca è deceduto a causa delle severe lesioni e dei traumi riportati.

L’intera comunità di Formia si sta stringendo attorno alla famiglia Di Russo in questo momento difficile, con tante persone unite nella commemorazione della vita di Luca, un giovane promettente che ha lasciato un’impronta indelebile nei cuori di chi lo conosceva. La sua tragica fine non sarà dimenticata, e le indagini continueranno per fare chiarezza sulle circostanze del sinistro.