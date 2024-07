Incidente avvenuto lungo l’Appia, Giuseppe Sposato ha perso la vita. È stato arrestato il conducente del furgone, il quale guidava sotto l’influenza di sostanze stupefacenti

E’ stato arrestato per omicidio stradale un trentenne coinvolto nell’incidente che ha provocato la morte di un motociclista sull’Appia a Latina. L’individuo stava guidando un furgone Ducato mentre lavorava come corriere, quando è stato colpito da una moto che si è successivamente schiantata contro un albero. I carabinieri di Latina hanno accertato, attraverso i controlli sanitari effettuati subito dopo l’incidente, la positività del trentenne al test per il consumo di sostanze stupefacenti. Per tale motivo, è scattato l’arresto per omicidio stradale. Attualmente, il trentenne si trova in regime di arresti domiciliari a Latina, a disposizione dell’autorità giudiziaria.





La vittima dell’incidente è Giuseppe Sposato, un imprenditore edile quarantasettenne residente ad Aymavilles, un comune della Valle D’Aosta. Era in vacanza nella provincia di Latina insieme alla compagna, che è rimasta gravemente ferita nell’incidente.

Secondo quanto ricostruito, il quarantasettenne, in sella alla sua Yamaha Fazer 1000 insieme alla compagna di cinquantadue anni, stava attraversando la strada statale 7 provenendo da borgo Faiti, nel comune di Latina, in direzione del sud pontino. Poco prima delle 13, all’altezza del chilometro 73, a pochi metri dall’incrocio con via dei Monti Lepini, la moto, mentre effettuava un sorpasso, è stata colpita dal furgone Ducato, uscendo fuori strada e schiantandosi contro un albero. L’impatto è stato devastante e non ha lasciato scampo al motociclista.

Dalle prime ricostruzioni, secondo quanto riportato dai carabinieri della sezione Radiomobile di Latina, i due mezzi procedevano nella medesima direzione quando il Ducato ha svoltato a sinistra per effettuare delle consegne in una stradina accanto alla carreggiata, travolgendo la moto in corsa. Nonostante l’intervento immediato di un’ambulanza del 118, per il motociclista non c’era già più nulla da fare: è deceduto sul colpo a causa delle lesioni riportate. La sua compagna è rimasta gravemente ferita ed è attualmente ricoverata presso l’ospedale San Camillo di Roma.

La vittima, Giuseppe Sposato, classe 1977, originario di Aosta e residente ad Aymavilles, un paese di 2091 abitanti nel nord Italia, lavorava come imprenditore edile. Questo incidente rappresenta la quinta vittima di incidenti motociclistici nel solo mese di luglio nella provincia di Latina.