Incidente drammatico in Norvegia, pullman finisce in un lago con decine di persone a bordo: ci sono morti

Un autobus con circa 70 persone a bordo è uscito di strada e finito nel lago Åsvatnet, in Norvegia. Confermate tre vittime e molti feriti.





Autobus finisce nel lago Åsvatnet: cosa è successo

Un grave incidente stradale ha coinvolto un autobus con a bordo circa 70 persone sulla E10, nella zona di Hadesl, in Norvegia. L’incidente è avvenuto oggi, intorno alle ore 13.45, quando il mezzo è uscito di strada, precipitando nelle acque del lago Åsvatnet, che sfocia in mare.

Secondo le prime ricostruzioni, il maltempo potrebbe aver giocato un ruolo determinante nel sinistro. Tuttavia, le cause esatte sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità locali.

Bilancio provvisorio e operazioni di soccorso

Le autorità norvegesi hanno confermato che a bordo del veicolo si trovavano tra i 60 e i 70 passeggeri. Finora sono state accertate tre vittime, mentre il numero dei feriti resta elevato. Le operazioni di salvataggio hanno consentito di recuperare diversi sopravvissuti, molti dei quali sono stati trasportati negli ospedali della zona settentrionale della Norvegia. Alcuni superstiti sono stati portati temporaneamente in una scuola vicina al luogo dello schianto, adibita a centro di accoglienza per gestire l’emergenza.

Mobilitazione dei soccorsi

La portata dell’incidente ha richiesto un massiccio dispiegamento di risorse. Sul posto sono intervenuti ambulanze, elicotteri e aerei per supportare le operazioni di soccorso. I vigili del fuoco, insieme alle squadre mediche, hanno lavorato incessantemente per recuperare i passeggeri dall’autobus e mettere in sicurezza l’area.

La E10, importante arteria stradale della regione, è stata temporaneamente chiusa per consentire i soccorsi. La compagnia di trasporti Boreal, proprietaria dell’autobus coinvolto, ha dichiarato di collaborare pienamente con le autorità per chiarire le circostanze dell’incidente.

Testimonianze e primi dettagli sul sinistro

Secondo i quotidiani locali, il veicolo avrebbe perso il controllo in un tratto particolarmente esposto alle intemperie. Alcuni passeggeri hanno riferito di un forte impatto con il muretto che delimita la carreggiata prima di finire nel lago. “È stata una scena spaventosa, ma il pronto intervento delle squadre di soccorso ha evitato un bilancio ancora più tragico”, ha raccontato un residente del posto.

Il governo norvegese ha espresso profondo cordoglio per le vittime e le loro famiglie. Il sindaco di Hadesl ha ringraziato i soccorritori per la rapidità e l’efficienza con cui stanno gestendo l’emergenza. “Questa è una tragedia che colpisce profondamente la nostra comunità. Faremo tutto il possibile per sostenere le persone coinvolte e le loro famiglie”, ha dichiarato.

Le indagini preliminari stanno valutando diversi fattori, tra cui il maltempo e le condizioni del tratto stradale in cui è avvenuto l’incidente. Le autorità non escludono la possibilità che il conducente abbia perso il controllo del mezzo a causa della scarsa visibilità o dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia.

L’incidente del lago Åsvatnet rappresenta uno dei più gravi eventi stradali registrati nella regione negli ultimi anni. La Norvegia, conosciuta per i suoi paesaggi mozzafiato, deve spesso fare i conti con condizioni climatiche avverse che complicano la sicurezza stradale, in particolare durante i mesi invernali.

Le autorità locali e nazionali hanno promesso di intensificare i controlli sulle infrastrutture e sui mezzi di trasporto pubblico per prevenire tragedie simili in futuro. Tuttavia, l’attenzione rimane concentrata sulle operazioni di soccorso ancora in corso e sul supporto ai superstiti e alle famiglie colpite da questa tragica vicenda.