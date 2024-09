Incidente mortale a Foggia: giovane di 17 anni senza patente coinvolto in schianto fatale

Un giovane di 17 anni ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto nelle prime ore di oggi a Foggia. Secondo le prime informazioni, il ragazzo, senza patente, stava guidando un’auto in periferia quando ha perso il controllo, sbandando e andando a schiantarsi contro un albero e alcuni cartelli pubblicitari.





L’impatto è stato così violento che purtroppo il giovane alla guida non ha avuto scampo. Nonostante l’intervento del personale medico del 118, non c’è stato nulla da fare. L’incidente si è verificato nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 3.30, in via San Severo.

La vettura, una vecchia Fiat Punto, è stata completamente distrutta nell’incidente, con il motore e altri pezzi sparsi a diversi metri di distanza. Il giovane è rimasto intrappolato nell’abitacolo, che si è spezzato in due, e i vigili del fuoco hanno dovuto intervenire per liberarlo.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per ricostruire la dinamica dell’incidente. Le indagini sono in corso anche per capire come mai il ragazzo si trovasse alla guida senza patente.

Si tratta di una tragedia che ha sconvolto la comunità locale, lasciando attoniti i primi soccorritori che si sono trovati di fronte a una scena agghiacciante. Ora la città cerca di comprendere cosa sia accaduto in quella terribile notte.