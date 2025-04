Mio marito doveva andare a una festa di Natale al lavoro, così per scherzo gli scrissi qualcosa sul petto

Mio marito, Travis, doveva partecipare a una festa di Natale organizzata dal suo ufficio. Così, per gioco, decisi di scrivergli un messaggio sul petto prima che uscisse:

«Questo è mio marito – se lo tocchi, lo pagherai – M.»





Dopo che se ne andò, iniziai ad addobbare l’albero di Natale e a decorare il salotto.

Mentre appendevo le calze natalizie sopra il camino, Travis tornò a casa. Notai subito che era ubriaco.

Lo aiutai ad andare in camera da letto, a spogliarsi e a mettersi sotto le coperte.

Ma fu in quel momento che notai qualcosa sulla sua schiena: proprio nel punto in cui avevo scritto il mio messaggio – ormai sbiadito – c’era una nuova scritta. Diceva:

«Tieni il resto.»

All’inizio risi, pensando fosse solo uno scherzo tra colleghi. Ma con il passare delle ore, quel messaggio cominciò a tormentarmi.

La mattina seguente, quando Travis si svegliò, gli chiesi com’era andata la festa.

Mi disse che erano rimasti in ufficio per un po’, poi erano andati in un karaoke bar, e infine avevano concluso la serata in un club. Quando gli chiesi della scritta, sembrò confuso.

«Probabilmente è stato uno dei ragazzi a farlo,» disse. «Eravamo tutti piuttosto sbronzi. Sai com’è tra uomini.»

Eppure, non riuscivo a togliermi quella sensazione di dosso. Così ne parlai con mia madre, raccontandole cosa era successo e quanto mi sentissi a disagio.

Lei mi suggerì di installare un localizzatore GPS nell’auto di Travis, per tranquillizzarmi. Non sono il tipo che spia, ma alla fine, convinta dai miei dubbi, decisi di farlo.

Durante l’ultima settimana lavorativa prima delle vacanze natalizie, cominciai a monitorare i suoi spostamenti.

Tutto sembrava nella norma, finché una sera mi chiamò dicendo che avrebbe fatto tardi in ufficio.

Mentre parlavamo, aprii l’app del GPS e vidi che la sua auto si stava dirigendo nella direzione opposta rispetto a casa. Presi le chiavi e decisi di seguirlo.

Lo raggiunsi in un quartiere residenziale molto elegante, dove vidi la sua macchina parcheggiata davanti a una casa imponente.

Rimasi in auto, continuando a scrivere a mia madre per tenerla aggiornata.

Dopo circa due ore, Travis uscì dalla casa raggiante, seguito da una donna.

Quando lei lo abbracciò e lo baciò, capii tutto. Scattai alcune foto e scesi dall’auto.

Quando Travis mi vide, rimase di sasso. Mi avvicinai e guardai la donna negli occhi, chiedendole:

«Quindi sei tu quella che ha scritto il messaggio sulla schiena di mio marito?»

La sua risposta mi lasciò senza parole. Con tono deciso mi disse:

«Tu meriti di meglio.»

«Uomini come lui meritano di essere trattati come spiccioli,» aggiunse, lanciando uno sguardo di disprezzo a Travis.

Lasciai Travis lì, fermo nel vialetto, e tornai in macchina. Mia madre mi aveva già mandato il contatto di un avvocato divorzista.

Così, per Natale, mi sono fatta un regalo tutto mio: un nuovo inizio.

Al posto della festa che avevo organizzato per noi, ora mi preparo per accogliere un nuovo anno, fatto di scoperta di me stessa e di speranza.