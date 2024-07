Incidente mortale in Piemonte: donna cade da una teleferica e perde la vita dopo un volo di oltre 100 metri

Una tragedia si è consumata nel territorio di Calasca Castiglione, nella Valle Anzasca, dove una donna di 41 anni, originaria del Trentino, ha perso la vita in un incidente avvenuto mentre stava viaggiando in teleferica insieme alla sua famiglia per raggiungere una baita. Secondo le prime informazioni, l’episodio si è verificato intorno all’ora di pranzo, gettando nello sconforto l’intera comunità locale.





La dinamica dell’incidente e il recupero del corpo

Stando a una prima ricostruzione dell’accaduto, la donna si trovava in villeggiatura con il marito e due figli piccoli. Mentre stava caricando i bagagli sulla teleferica, un impianto simile a uno slittino di piccole dimensioni utilizzato per il trasporto dei bagagli da valle a monte e viceversa, per cause ancora da accertare, l’impianto è stato azionato da monte, trascinando con sé la donna. Nonostante abbia resistito per quanto possibile, attaccata alla teleferica, subito dopo la partenza si apre un dirupo, facendola precipitare al suolo per circa cento metri. La sua salma è stata recuperata in un vallone in località Porcareccia di Calasca Castiglione.

L’intervento dei soccorsi e le indagini in corso

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco di Verbania e il soccorso alpino della guardia di finanza, ma purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare. È stato disposto il sequestro dell’impianto per verificare se siano state prese tutte le previste misure di sicurezza. Il magistrato, giunto sul luogo dell’incidente, sta indagando per fare luce sulle cause che hanno portato a questa tragedia.

Le reazioni della comunità locale

La sindaca di Calasca Castiglione, sconvolta dall’accaduto, ha espresso il suo cordoglio e la sua vicinanza alla famiglia della vittima, sottolineando come la comunità locale sia in ansia e in difficoltà di fronte a questa tragedia. “Siamo sconcertati, siamo in ansia per questa famiglia. È successo in tarda mattinata ed è arrivato l’elicottero a prestare soccorso. C’è il magistrato sul posto che sta indagando. Siamo in difficoltà anche noi, non sappiamo nulla. L’unica certezza è che una persona è caduta nel vallone”, ha dichiarato la prima cittadina.Questa tragedia getta una luce sull’importanza della sicurezza negli impianti di risalita e della necessità di garantire il rispetto di tutte le norme di sicurezza per evitare che eventi simili possano verificarsi in futuro. Le indagini in corso avranno il compito di accertare le responsabilità e le eventuali negligenze che hanno portato a questa perdita di una vita umana, mentre la comunità locale si stringe attorno alla famiglia della vittima, offrendo il proprio sostegno in un momento di indicibile dolore.