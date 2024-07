Incidente mortale in scooter, Nicolò Cesini muore a 14 anni davanti agli amici

Nella serata del 19 luglio, a Montecassiano, si è verificato un drammatico incidente che ha visto coinvolto Nicolò Cesini, un ragazzo di soli 14 anni. Mentre si trovava a bordo di uno scooter, il giovane ha perso il controllo del mezzo, andando a schiantarsi contro un palo in via dei Mori, nella zona industriale del paese.





I presenti hanno assistito impotenti alla violenta caduta del ragazzo, mentre i soccorritori del 118 e i carabinieri si sono immediatamente attivati per cercare di salvargli la vita. Purtroppo, nonostante i loro sforzi, Nicolò è deceduto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto.

L’area è stata chiusa per consentire ai soccorritori di effettuare i rilievi del caso, mentre gli amici del giovane, visibilmente sconvolti, hanno atteso l’arrivo dei familiari e raccontato quanto accaduto. Dall’inchiesta in corso sembra che non ci siano stati altri veicoli coinvolti nell’incidente.

La comunità di Montecassiano è rimasta sconvolta da questa tragica perdita e si stringe attorno alla famiglia Cesini in questo momento di profondo dolore.