Incidente mortale tra autocarro e automobile sulla Provinciale, uomo di 46 anni perde la vita nella vettura distrutta a Taranto

Incidente stradale mortale oggi in provincia di Taranto dove una donna di 46 anni ha perso la vita in uno schianto tra la sua auto e un camion nel comune di Laterza. La tragedia è avvenuta questa mattina, giovedì 10 ottobre, all’incrocio tra la strada provinciale 20 e la strada provinciale 22.





La scena era drammatica per i primi soccorritori arrivati sul posto. L’auto della donna, una Peugeot 206, era finita fuori strada, completamente distrutta e quasi irriconoscibile. Il camion era anch’esso uscito dalla carreggiata, nei campi lungo la strada, dopo aver sfondato il guardrail, con la motrice girata nella direzione opposta.

Per la donna al volante non c’era nulla da fare, è morta sul colpo nell’impatto. I sanitari del 118, arrivati in ambulanza, hanno potuto solo dichiarare il decesso dopo che la donna era stata estratta dalle lamiere contorte dell’auto dai vigili del fuoco. Il conducente del camion, invece, è stato soccorso, medicato e trasportato in ospedale per precauzione, ma ha riportato solo ferite leggere.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri che hanno svolto rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Da una prima ricostruzione, sembra si sia trattato di uno scontro frontale. Per motivi ancora da chiarire, i due mezzi si sono trovati sulla stessa traiettoria e l’impatto è stato inevitabile e violento. Per permettere i soccorsi e ripristinare la viabilità, la strada è stata chiusa al traffico per diverse ore.