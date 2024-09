Incidente Spaventoso sull’Autostrada A1: Tir si Schianta a Nazzano, Traffico in Tilt e Intervento dei Vigili del Fuoco

Un grave incidente è avvenuto lungo l’autostrada A1 in direzione sud, poco dopo il casello di Fiano Romano, esattamente al chilometro 524, coinvolgendo un tir carico di automezzi. Il mezzo pesante ha perso il controllo e si è schiantato contro il guardrail, occupando completamente la carreggiata.





I dettagli del sinistro rivelano che il tir, impegnato nel trasporto di un camioncino e un ampio carrello elevatore, ha subito il grave incidente nella serata di ieri, venerdì 13 settembre 2024, intorno alle 18:50. La sala operativa del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma è stata rapidamente allertata per l’emergenza, attivando la Squadra VF 5/A di Montelibretti, che ha prontamente raggiunto il luogo dell’incidente.

All’arrivo dei pompieri, il sitod’era di grande entità, con il tir che bloccava interamente la carreggiata e impediva il regolare flusso del traffico. Sulla scena sono intervenuti anche gli agents della polizia stradale per gestire la situazione. Fortunatamente, non sono stati segnalati feriti nonostante l’entità dell’incidente, con le cause che rimangono ancora da chiarire.

La chiusura del tratto autostradale ha innescato una lunghissima fila di veicoli, creando disagi significativi per coloro che erano in transito. Gli agenti della polizia, giunti sul posto, hanno dovuto affrontare un tragitto complicato, percorrendo il tratto fino a Fiano Romano e avanzando in contromano per diversi chilometri. A questo punto, sono ancora in corso le operazioni di rimozione e liberazione della carreggiata.

I Vigili del Fuoco stanno lavorando intensamente per ripristinare la viabilità e completare la gestione della situazione. Sarà necessario continuare a monitorare l’area mentre i rilievi del sinistro sono ancora in fase di svolgimento. La chiusura dell’autostrada A1 direzione sud, nei pressi di Nazzano, resterà operativa fino al termine dei lavori. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione e seguire le indicazioni delle forze dell’ordine per evitare ulteriori ritardi.