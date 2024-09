Individuo nudo tenta di abusare sessualmente di una mucca che si infuria e lo incorna

Un turista russo, probabilmente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, ha tentato di commettere atti di violenza su un bovino in Thailandia. L’uomo era privo di abiti e si è avvicinato all’animale, il quale ha reagito aggredendolo e ferendolo con le corna.





Un video circolante in rete mostra le scene inquietanti e, secondo quanto riportano i media russi e britannici, l’individuo sarebbe un uomo di 26 anni di nazionalità russa. Secondo quanto riportato dal tabloid britannico Daily Mail, il giovane si è spogliato e si è avvicinato in modo furtivo a un toro. Successivamente, una mucca ancorata a una staccionata di legno in un campo ha attirato la sua attenzione.

Sembra che il turista abbia tentato di montare l’animale, ma la mucca, infuriata, lo ha spinto a terra cercando di colpirlo con le corna. I residenti della zona, preoccupati per la situazione, avevano già contattato le autorità dopo aver osservato l’uomo nudo aggirarsi nel campo, senza comprendere le sue intenzioni. Quando il turista russo ha iniziato a urlare chiedendo aiuto, i presenti hanno assistito all’aggressione e hanno registrato l’accaduto.

La polizia e i paramedici sono intervenuti, separando l’uomo dall’animale e trasportando il giovane ferito, ammanettato, su una barella. Il 26enne è stato portato in ospedale per ricevere cure per le ferite, comprese quelle nella regione genitale, per poi essere arrestato. Secondo quanto riportato, un paramedico dell’ospedale ha riferito agli agenti di polizia che nell’auto del giovane era stata trovata della cannabis e che egli potrebbe averne fatto uso. Un agente ha dichiarato: “Il modo in cui lo abbiamo trovato e le sue azioni indicano che stava tentando di compiere un atto indecente nei confronti della mucca, cercando di avere rapporti sessuali con lei”.

Il Tenente Thongchai Chaikit ha dichiarato: “Quando siamo arrivati sulla scena, il sospetto era stato attaccato dalla mucca. I testimoni hanno riferito che inizialmente si era avvicinato a un toro, poi alla femmina, tentando di montarla. È possibile che stesse cercando di avere un rapporto intimo con la mucca, ma non possiamo affermarlo con certezza. Non vi era traccia di sperma sull’animale. Continuava a camminare e a parlare in russo in modo confuso e non presentava alito alcolico. Nella sua auto sono stati rinvenuti marijuana e un passaporto strappato”.