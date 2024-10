Influencer annegano durante festa su yacht: “Hanno rifiutato giubbotto salvagente per scattare selfie”

Due influencer, Aline Tamara Moreira de Amorim e Beatriz Tavares da Silva Faria, sono morte annegate al largo delle coste brasiliane a causa di un’onda improvvisa. Secondo la polizia locale, le due donne avrebbero rifiutato di indossare il giubbotto di salvataggio per non rovinare i loro selfie.





La tragedia risale al 29 settembre scorso, quando le due influencer facevano parte di un gruppo che aveva affittato uno yacht di lusso per fare una festa al largo di São Vicente. Dopo la festa, durante il ritorno a riva, le due donne erano a bordo di una barca che aveva superato il limite di capacità.

Secondo il capo della polizia locale, le due donne e gli altri a bordo “non volevano indossare il giubbotto di salvataggio perché continuavano a farsi selfie e dicevano che in realtà, quel giubbotto di salvataggio impediva loro di abbronzarsi”.

La barca è stata colpita da un’onda improvvisa e tutti gli occupanti sono caduti in mare. Il barcaiolo ha dichiarato di aver cercato di aiutare tutti gettando i giubbotti in mare ma senza riuscirci. Le due donne, non sapendo nuotare, sono morte annegate.

Secondo una delle sopravvissute, “le due donne avrebbero rifiutato il giubbotto di salvataggio perché rovinava i loro selfie e impediva loro di abbronzarsi”.

La polizia locale ha aperto un’indagine per accertare eventuali responsabilità, ma al momento non sono stati effettuati arresti.

In questo tragico incidente, la superficialità e la mancanza di consapevolezza del pericolo hanno portato a conseguenze drammatiche. La ricerca ossessiva dell’immagine perfetta da condividere sui social media ha avuto un costo terribile. Bisogna sempre prestare attenzione ai propri comportamenti, soprattutto in situazioni potenzialmente pericolose come questa.