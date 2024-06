Iniziate le riprese di “Che Dio ci aiuti 8”: qual è il ruolo di Giovanni Scifoni?

Giovanni Scifoni si Unisce al Cast di ‘Che Dio ci Aiuti 8’: Quale Sarà il suo Ruolo?

Le riprese dell’ottava stagione della popolare fiction Che Dio ci aiuti sono ufficialmente iniziate ieri. Francesca Chillemi ritornerà nei panni di Suor Azzurra, un personaggio amato dai fan che nell’ultima puntata della settima stagione ha preso i voti. Le prime foto del set, pubblicate sui social, hanno rivelato una grande novità: uno dei protagonisti della nuova stagione sarà Giovanni Scifoni.





Scifoni, celebre per il suo ruolo in Doc – Nelle tue mani, ha recentemente riscosso successo anche in Viola come il mare 2, dove ha interpretato il magistrato Matteo Ferrara accanto a Francesca Chillemi. Ma quale sarà il ruolo di Scifoni in Che Dio ci aiuti 8? Secondo un comunicato della casa di produzione Lux Vide, l’attore interpreterà un personaggio che il pubblico conoscerà molto presto. Potrebbe trattarsi di un avvocato, come Lino Guanciale e Gianmarco Saurino in passato, oppure di un medico, seguendo le orme di Pierpaolo Spollon. Tuttavia, Spollon ha già annunciato che non tornerà nel cast perché considera conclusa la sua storyline, anche se una sua apparizione come guest star non è del tutto esclusa.

Anticipazioni su ‘Che Dio ci Aiuti 8’: Francesca Chillemi nei panni di Suor Azzurra

Oltre all’arrivo di Giovanni Scifoni, ci sono altre interessanti novità per Che Dio ci aiuti 8. La direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati, ha recentemente rivelato qualche anticipazione. Elena Sofia Ricci, indimenticabile interprete di Suor Angela, farà qualche apparizione speciale nella nuova stagione. Un cambiamento significativo riguarda la location: la serie si sposterà da Assisi a Roma, e l’ambientazione sarà una casa di accoglienza per ragazze in difficoltà invece di un convento. Francesca Chillemi, nel ruolo di Suor Azzurra, continuerà ad essere il fulcro delle vicende accanto alle storie personali delle ragazze ospiti nella casa di accoglienza.

Quando Andrà in Onda ‘Che Dio ci Aiuti 8’?

La domanda che molti fan si pongono è: quando potremo vedere l’ottava stagione di Che Dio ci aiuti in tv? La risposta, per ora, è nel 2025. Non è ancora chiaro se la messa in onda sarà a gennaio o successivamente. Durante il primo giorno di riprese, il Ceo di Lux Vide Luca Bernabei ha dichiarato: “Siamo qui perché ci sono ancora delle persone che mettono entusiasmo e amore nell’immaginare e creare questa serie, dagli sceneggiatori, alla produzione, al cast”.

Conclusioni e Aspettative

I canali social della serie Che Dio ci aiuti 8 continueranno a rivelare nuovi dettagli sulla trama e sui nuovi personaggi, mantenendo i fan aggiornati su ogni sviluppo. La presenza di Francesca Chillemi, alias Suor Azzurra, assicurerà che il cuore del racconto rimanga intatto, mentre l’introduzione di personaggi come quello di Giovanni Scifoni aggiungerà nuove dinamiche e suspense alla serie. Non resta che attendere con impazienza ulteriori novità e il ritorno della fiction sul piccolo schermo!