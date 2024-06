Inquietante scoperta, rientra a casa e trova il corpo senza vita della moglie, la donna aveva 46 anni

Una donna di 46 anni è stata trovata morta nel suo appartamento a Pozzuolo Martesana. La comunità è sotto shock mentre le autorità indagano sulle cause del decesso.





Prime ipotesi sulle cause del decesso

All’alba di giovedì 14 giugno, in un tranquillo appartamento di Pozzuolo Martesana, nel Milanese, è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna di 46 anni, di origini bielorusse. A fare la tragica scoperta è stato il marito, che, rientrato dal lavoro, ha trovato la moglie priva di sensi e ha immediatamente contattato il numero di emergenza 112. I soccorritori del 118 e i carabinieri sono accorsi in via del Citra, ma per la donna non c’era ormai più nulla da fare. La notizia ha profondamente colpito il piccolo comune milanese, lasciando la comunità e i vicini in stato di shock.

Secondo le prime informazioni raccolte dai carabinieri, non ci sarebbero segni evidenti di violenza sul corpo della donna, il che porta gli investigatori a escludere, almeno per il momento, un evento doloso. Anche l’ispezione cadaverica preliminare non ha rilevato tracce di aggressioni o lesioni sospette. Tuttavia, le indagini sono ancora in corso e gli inquirenti stanno esplorando tutte le possibili piste. Per fare luce sulle cause del decesso, il pubblico ministero di turno ha disposto un’autopsia che verrà eseguita nelle prossime ore. Solo l’esame autoptico potrà fornire risposte più concrete su cosa abbia potuto causare la morte della donna.

Indagini in corso

I carabinieri del comando provinciale e i magistrati della Procura di Milano stanno lavorando senza sosta per ricostruire gli eventi della notte precedente il ritrovamento del corpo. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando i dati raccolti sul luogo del decesso. La famiglia della vittima è comprensibilmente sotto shock e in attesa di risposte, mentre la comunità locale esprime il suo cordoglio e cerca di supportare i parenti in questo momento difficile.

La tragica vicenda ha scosso profondamente Pozzuolo Martesana, un piccolo comune che raramente si trova a fronteggiare eventi di tale gravità. Mentre le autorità continuano a indagare, la comunità resta in attesa di ulteriori sviluppi, sperando di comprendere appieno le circostanze che hanno portato a questa tragica perdita.