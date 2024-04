“Isola 2024”, Edoardo Franco si conferma subito come una celebrità. Il divertente scambio con Sonia (e l’errore in diretta): «Ti occupi anche di psicologia?». La risposta dello chef: «No, sono io che frequento lo psicologo»

A poche ore dal suo debutto televisivo, Edoardo Franco, noto per la sua vittoria a Masterchef, è già diventato un favorito del pubblico di “L’Isola dei Famosi 2024”. Non è solo il suo caratteristico mullet a catturare l’attenzione, ma anche la sua naturale simpatia e disinvoltura davanti alle telecamere, capace di generare momenti indimenticabili che si trasformano immediatamente in meme virali. Anche nelle prove fisiche, dove non eccelle particolarmente, Franco mostra grinta: arriva ultimo alla prova del leader, ma questo non scalfisce l’affetto del pubblico online, che già lo adora.





“Isola dei Famosi 2024”: Le Valutazioni dei Protagonisti

La partecipazione di Edoardo Franco a “L’Isola” ha suscitato reazioni positive, rivelando la predilezione degli utenti per il suo approccio genuino e spontaneo. Vladimir Luxuria si conferma un punto di forza del programma con un solido 8, mentre Elenoire Casalegno brilla particolarmente, meritando un 9. Pietro, invece, stenta a convincere, ottenendo un misero 3, e Sonia Bruganelli sembra rimanere in disparte con un 5. La Contessa si distingue, conquistando un 7 e lasciando presagire future intriganti narrazioni degne di una serie tv.

Il Momento Top: Franco e la sua Gaffe durante le Nomination

Il picco di ilarità si raggiunge durante il momento delle nomination. Vladimir Luxuria, nel suo appello ai concorrenti affinché evitino frasi scontate, non si aspetta la risposta schietta di Franco. “Non so chi cazz* votare!”, esclama lo chef, cogliendo di sorpresa la conduttrice e il pubblico in studio. La reazione di Luxuria è di sottolineare l’incertezza espressa da Franco, ma con un linguaggio decisamente più esplicito.

La sala si illumina di risate e Sonia Bruganelli non nasconde il suo entusiasmo: “Io lo amo!”. La curiosità sorge spontanea: “Ma fai anche lo psicologo?”. Franco, senza perdere il suo stile diretto, replica: “No, ci vado dallo psicologo!”. Questo scambio ha ulteriormente cementato la posizione di Edoardo Franco come uno dei personaggi più amati e genuini di questa edizione de “L’Isola dei Famosi”, dimostrando che l’autenticità è un valore sempre più apprezzato dal pubblico.