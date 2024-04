“Non sono mica un pagliaccio”, il concorrente de L’Isola dei Famosi 2024 sfida Vladimir in diretta

“Nonpretendo di essere un buffone“. The Celebrity Island 2024, Vladimir Luxuria sconfitto in tempo reale da un concorrente. Il tanto atteso show è finalmente iniziato e sono già alcune puntate entrare per diritto nei momenti top di questa stagione. Ma procediamo in ordine. Come già riferito, una notizia che era stata tenuta segreta al pubblico, che la conduttrice ha infine rivelato: “The Celebrity Island è iniziata da due giorni”.





In realtà, i partecipante non noti erano già nell’Honduras. Tra i non noti ci sarebbe dovuta essere anche Tonia Romano, ma come detto precedentemente, la concorrente è già ritornata a casa. Luxuria ha rivelato che era tra le favorite di questa edizione e doveva essere sull’Isola dei non-cosï noti, ma non è accaduto. La partecipante non è riuscita a partire per un problema di salute e sembra che non sia garantito il suo ritorno.

“Non sono un buffone”. Vladimir Luxuria sconfitto da un concorrente

Sembra infatti che sia stata costretta a rimanere a casa e a proposito, Vladimir Luxuria ha dichiarato: “C’è un annuncio da fare. Oltre a questi quattro naufraghi che avete visto, ci sarebbe dovuta essere un’altra concorrente, Tonia. Tuttavia, ha avuto un problema di salute e quindi non sarà con noi. Le mandiamo un saluto e le auguriamo di riprendersi presto”. Sulla stessa isola vediamo anche: Peppe Di Napoli, Alvina Verecondi Scortecci, Khady Gueye e Pietro Fanelli. Proprio questi ultimi due hanno litigato in diretta: lei lo ha accusato di essere falso davanti alle telecamere.

A questo punto Vladimir Luxuria ha cercato di calmati le acque chiedendo: “Voglio riscattarti, come se L’Isola fosse un poema epico. Quale sarebbe un verso che ti verrebbe da declamare, così innalziamo il livello”. A queste parole il concorrente risponde con una frase sorprendente che lascia tutti senza parole, compreso Luxuria: “Sì, ma non sono un buffone che recita poesie”.

Grande risposta epica di Vladimir che non mostra nessun astio, anzi, solo un grande sorriso e le parole: “Come se non avessi detto nulla. Pietro è uno dei concorrenti che più mi incuriosisce e non voglio banalizzarlo”. Se quello che ha detto Khady Gueye fosse vero, quello di Pietro potrebbe essere solo un personaggio creato ad hoc, ma se fosse così non durerebbe molto in un posto selvaggio come questo e la sua vera natura emergerebbe in poche ore.

