Isola dei Famosi 2024 orario: a che ora inizia e quando finisce su Canale 5

A che ora inizia L'Isola dei Famosi 2024 e a che ora finisce ? L'attesissima edizione 2024 de "L'Isola dei Famosi" è pronta a catturare nuovamente l'attenzione del pubblico italiano, promettendo emozioni, avventure e intrighi sotto il sole cocente dell'Honduras. Confermata la messa in onda su Canale 5, la rete ammiraglia di Mediaset, il programma vedrà il ritorno di un volto noto e amato del panorama televisivo italiano, Vladimir Luxuria, nel ruolo di conduttrice. Un'esperienza unica nel suo genere, che la vede affiancata in studio da due figure di spicco: Sonia Bruganelli, nota per il suo spirito critico e le osservazioni pungenti, e Dario Maltese, giornalista del Tg5, pronto a offrire un'analisi dettagliata degli eventi.





Quest’anno, l’inviata che avrà il compito di seguire da vicino le vicende dei naufraghi direttamente dalle spiagge esotiche dell’Honduras sarà Elenoire Casalegno, volto noto e apprezzato del pubblico televisivo. La sua presenza garantirà un collegamento costante con la realtà dei concorrenti, offrendo spunti di riflessione e approfondimenti sulle dinamiche del gruppo.

Vladimir Luxuria, icona di versatilità, ha vissuto in prima persona l’esperienza dell’Isola nei più svariati ruoli: da naufraga a vincitrice, da inviata a opinionista, fino a raggiungere la conduzione. La sua profonda conoscenza dello show e del suo “spirito” promette di arricchire il programma con intuizioni uniche e momenti indimenticabili. Con una rosa di 18 concorrenti, ognuno portatore di una storia unica e personale, l’edizione 2024 si preannuncia come un crogiolo di personalità diverse, pronte a mettersi alla prova in un contesto estremo.

Per quanto riguarda gli orari di messa in onda, “L’Isola dei Famosi 2024” prenderà il via l’8 aprile 2024, inserendosi nella programmazione di prime time del lunedì sera su Canale 5. L’orario di inizio è previsto per le 21:40, immediatamente dopo il termine di “Striscia la Notizia”, garantendo così agli spettatori una serata all’insegna dell’intrattenimento di qualità. Le puntate si protrarranno fino alle 01:30, concludendosi con il momento clou delle nomination, elemento cardine del format che, come da tradizione, si preannuncia ricco di tensione e colpi di scena.

Il ritorno de “L’Isola dei Famosi” su Canale 5 si conferma quindi un appuntamento imperdibile per gli amanti del reality show, che avranno l’occasione di immergersi nuovamente nelle vicende dei naufraghi, tra sfide di sopravvivenza, alleanze, strategie e momenti di pura emozione. Con una conduzione esperta e un cast variegato, la nuova edizione promette di essere un vero e proprio viaggio nelle dinamiche umane, alla scoperta di cosa significhi realmente mettersi alla prova, lontano dalle comodità della vita moderna.