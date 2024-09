Jacqueline Luna Di Giacomo e l’abbraccio al papà: “Nonno Nanni”, nessuna traccia di Heather Parisi

In attesa del primo figlio con Ultimo, Jacqueline Luna Di Giacomo pubblica uno scatto con il padre, mentre la madre Heather Parisi resta lontana dai riflettori.





Lo scatto emozionante con il padre Giovanni

Jacqueline Luna Di Giacomo, prossima alla maternità, ha condiviso sui social un tenero momento con il padre, Giovanni Di Giacomo. In una delle sue storie Instagram, la 24enne appare abbracciata a suo padre, che cinge affettuosamente il suo pancione. La foto è accompagnata dalla scritta “Nonno Nanni”, un soprannome affettuoso, e un cuoricino azzurro. Jacqueline, che ha un legame profondo con il padre, non manca di condividere momenti della sua vita privata con lui. Al suo fianco, in questo periodo speciale, c’è anche la sorella Rebecca Manenti, che si prepara a diventare zia. Anche la madre di Ultimo esprime la sua gioia per l’arrivo del nipotino, dimostrando quanto Jacqueline sia ormai parte integrante della famiglia

L’assenza di Heather Parisi

Nonostante la gioia del momento, manca la presenza di Heather Parisi, madre di Jacqueline. Dall’annuncio della gravidanza, non c’è stato alcun segnale di avvicinamento da parte della showgirl, né un messaggio di supporto. Le due hanno avuto un rapporto complicato nel corso degli anni, che le ha portate ad allontanarsi. Heather Parisi vive attualmente in Cina con la sua nuova famiglia, e nonostante si vociferi che sia stata in Italia recentemente, non ci sono stati incontri tra madre e figlia .

Questa situazione familiare complessa si inserisce in un momento di grande cambiamento per Jacqueline, che sta per iniziare la sua avventura come madre. La giovane, fidanzata con il cantante Ultimo, sembra comunque circondata dall’affetto delle persone a lei più vicine, pronte a supportarla in questo nuovo capitolo della sua vita