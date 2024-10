Jannik Sinner, quanto ha guadagnato fino ad oggi a soli 23 anni

Jannik Sinner, la stella del tennis italiano, ha visto una crescita esponenziale dei suoi guadagni nel 2024, raggiungendo oltre 12 milioni di euro in premio. Con questo risultato, si è posizionato come il sedicesimo tennista di sempre per numero di guadagni, accumulando un patrimonio totale che supera i 60 milioni di euro.

Sinner continua a impressionare il mondo del tennis non solo con le sue abilità in campo, ma anche con i suoi successi finanziari. Con due titoli Slam vinti nel corso della stagione 2024 e un totale di 7 tornei conquistati, il giovane talento ha evidenziato una carriera in forte ascesa. La rivalità con Carlos Alcaraz promette di essere uno dei grandi duelli del futuro, con entrambi i tennisti destinati a dominare per anni.





Sebbene il tennis d’élite sia un arena competitiva dove l’acquisto di trofei e record sia fondamentale, le vincite monetarie sono altrettanto significative. Attualmente, Sinner occupa la sedicesima posizione nella classifica dei tennisti più ricchi di tutti i tempi, escludendo i premi relativi al Six Kings Slam, un torneo da 5,5 milioni di euro, che non rientra nelle sue vincite ufficiali.

Come ha recentemente dichiarato Sinner, il focus principale non è il denaro: “Non gioco per soldi, è semplice. Ovviamente ho guadagnato tanto a Riyadh, ma ero lì per competere con alcuni dei migliori tennisti al mondo. La questione economica è importante, ma non è il mio obiettivo principale“. Questa dichiarazione ha generato reazioni, tra cui quella di Wawrinka, che ha commentato con un’emoji sui social, scatenando discussioni tra i fan.

I guadagni di Sinner nel 2024

Il successo negli Australian Open e agli US Open hanno segnato i punti salienti della sua stagione, con Sinner che ha trionfato in 65 delle 71 partite disputate. Con 7 titoli totali conquistati e semifinali al Roland Garros, finale a Pechino e quarti di finale a Wimbledon, le sue vincite totali ammontano a oltre 12 milioni e 32 mila euro. Ai 12 milioni di euro si aggiungono anche i 5,5 milioni del Six Kings Slam, sebbene non siano considerati parte del circuito ufficiale.

I guadagni complessivi in carriera di Sinner

Nel complesso, il giovane tennista ha superato i 29 milioni di euro in premi di carriera. Considerando la sua età, Sinner, che ha compiuto 23 anni ad agosto, ha già attirato l’attenzione degli esperti del settore. I suoi 29.108.484 euro di guadagni lo posizionano tra i tennisti più ricchi di tutti i tempi e a pochi milioni dalla top ten. Il decimo posto, occupato da Tsitsipas, è distante circa 2 milioni. In vetta alla classifica troviamo Novak Djokovic, seguito da Nadal, Federer, Murray e Alcaraz, che ha anch’egli ampie margini di crescita economica.

Il patrimonio di Sinner: oltre i premi

I guadagni sopra menzionati derivano unicamente dalle sue prestazioni nei tornei ATP e Slam. Non includono i 5,5 milioni di euro accumulati nel Six Kings Slam, né i significativi introiti derivati da esibizioni e sponsorizzazioni. Secondo le stime di Forbes, nel 2024 Sinner dovrebbe incassare circa 20 milioni di euro dalle sole sponsorizzazioni.

Sinner può contare su contratti significativi con brand come Fastweb, Gucci, Lavazza, Intesa San Paolo, Panini e Rolex. La sua partnership tecnica con Nike è particolarmente rilevante, avendo firmato un contratto di 150 milioni di dollari in dieci anni nel 2022, dimostrando il riconoscimento che il mercato ha per il suo talento e la sua immagine. Complessivamente, il patrimonio di Jannik Sinner viene stimato ben oltre i 60 milioni di euro, un risultato straordinario in una carriera che è solo all’inizio.