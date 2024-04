Jasmine Carrisi chi è, ultime notizie, biografia e fidanzato

Jasmine Carrisi, talentuosa artista emergente e figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, continua a fare incetta di successi in campo musicale e recitativo, lasciando un segno distintivo nel panorama dello spettacolo italiano.





Biografia di Jasmine Carrisi

Nata il 15 giugno 2001 a Cellino San Marco, in provincia di Brindisi, Jasmine Carrisi è la primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso. Cresciuta in una famiglia immersa nel mondo dello spettacolo, Jasmine ha mostrato fin da piccola un’inclinazione naturale per la musica e la recitazione. Dopo aver completato gli studi superiori, si è iscritta all’Università di Milano, scegliendo di specializzarsi in Relazioni Pubbliche e Comunicazione d’Impresa, un percorso che le ha permesso di affinare ulteriormente le sue abilità comunicative.

Carriera

La carriera di Jasmine nel mondo dello spettacolo ha preso il via nel 2018, quando ha debuttato come attrice nel film storico “La dama e l’ermellino”, diretto da Lorenzo Raveggi. Questo ruolo le ha aperto le porte dell’industria cinematografica e le ha permesso di calcare il prestigioso red carpet alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Da lì in poi, Jasmine ha fatto diverse apparizioni in programmi televisivi molto seguiti, come “Domenica Live” e “Live – Non è la d’Urso”, entrambi condotti da Barbara d’Urso, consolidando la sua presenza nel panorama televisivo italiano.

Nel 2020, Jasmine ha esplorato il mondo della musica, pubblicando il suo singolo di debutto “Ego”. Questo brano ha segnato l’inizio della sua carriera musicale, che ha visto la giovane artista esprimere pienamente il suo talento e la sua passione per la musica. Nello stesso anno, ha anche assunto il ruolo di coach nella versione italiana di “The Voice Senior”, affiancando suo padre Al Bano, e dimostrando le sue competenze anche nel coaching vocale.

Il 2021 è stato un anno ricco di novità per Jasmine, che ha pubblicato diversi singoli, tra cui “Calamite” e “Stikide”, quest’ultimo in collaborazione con Deny K feat. Kiko El Crazy. Questi brani hanno rafforzato la sua immagine di artista poliedrica e versatile, capace di spaziare tra diversi generi musicali.

Vita Privata

Jasmine Carrisi conduce una vita familiare ricca e complessa, essendo circondata da una numerosa famiglia allargata. Oltre al fratello Al Bano Jr, ha quattro fratellastri da parte di padre — Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr — figli di Al Bano e Romina Power, e una sorellastra, Brigitta, da parte di madre. Nel panorama sentimentale, dopo una relazione con Giuseppe Gaggiula, dal 2020 Jasmine è felicemente legata ad Alessandro Greco. I due, entrambi pugliesi, condividono una passione per gli sport e i viaggi, e il loro legame è ben visto e apprezzato da entrambi i genitori di Jasmine.

Programmi TV e Discografia

Nel corso della sua carriera, Jasmine ha partecipato a “The Voice Senior” nel 2020, consolidando la sua presenza nel mondo televisivo italiano. Dal punto di vista discografico, ha pubblicato vari singoli tra il 2020 e il 2022, tra cui “Ego”, “Calamite”, “Fragola”, “Stikide”, “Baby Baby” e “Nessuno mai”, mostrando una crescita costante come artista e una capacità di connettersi con un pubblico sempre più ampio.

FAQ e Curiosità su Jasmine Carrisi

Le domande frequenti riguardano la relazione di Jasmine con la sua famiglia, in particolare con la madre Loredana, che ha avuto un ruolo significativo nel sostegno alla sua carriera artistica. Anche se Jasmine ha ammesso di voler cambiare un po’ la “mentalità paranoica” ereditata dalla madre, il loro legame rimane forte e positivo. Le speculazioni sul suo aspetto fisico e possibili interventi chirurgici non sono mai state confermate direttamente da lei, mantenendo un velo di mistero sulla sua vita privata.