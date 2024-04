Jasmine Carrisi ha un nuovo fidanzato? ‘Le mie sorelle suggeriscono di rendermi più desiderabile’

Jasmine Carrisi: il nuovo partner della giovane personalità televisiva suscita grande curiosità, data la sua precedente relazione con l’ex compagno di classe Pierluigi Greco.





La ventiduenne apparirà nella prima puntata settimanale del programma La Volta Buona, trasmesso su Raiuno a partire dalle 14. Darà uno sguardo sulla sua carriera e la sua vita personale. In passato, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha vissuto una love story con Pierluigi Greco, un coetaneo conosciuto a scuola e popolare su Tik Tok. La loro storia è tornata alla ribalta sui social network dopo alcuni anni. Un video di Carrisi, ex giudice di The Voice, ha fatto parlare di più: “Balliamo se il tuo migliore amico è il tuo ex che ha svelato di essere gay“.

Jasmine Carrisi e l’identità del suo nuovo ragazzo

In risposta al video, l’ex di Carrisi confermava le dichiarazioni sulla sua omosessualità: “Ci siamo divertiti molto con la mia storia etero con la mia amica Jasmine. La trovavo anche io divertente. Sì, eravamo insieme. Ora lei è la mia migliore amica. Ci siamo conosciuti su Instagram pur frequentando la stessa scuola. Ho scritto io per primo! Forse siamo stati insieme due mesi. Poi ci siamo separati e solo dopo un anno o due mesi, ho realizzato la mia vera inclinazione sessuale. Con Jasmine, ci siamo solo scambiati consigli sul trucco“.

Attualmente, non sappiamo di un nuovo ragazzo nella vita di Carrisi. In un’intervista del 2023, ha negato la presenza di un partner: “Adesso no. Le mie sorelle mi consigliano di stare al gioco un po’ di più“. Durante la trasmissione di Monica Setta, ha aggiunto: “Penso di non voler diventare mamma nei prossimi vent’anni. Devo sentirmi ancora completa prima di pensarci, l’idea è ancora lontana. Mi piace passare del tempo da sola“. Si parlava di un possibile flirt con Giovanni Antonacci, figlio di Biagio Antonacci: i due sembravano molto uniti. Inizialmente hanno negato, citando un’amicizia forte. In seguito, hanno ammesso una certa attrazione reciproca.