Lori e George, noti come i gemelli siamesi più vecchi del pianeta, sono morti

Il mondo ha recentemente salutato Lori e George Schappell, i gemelli siamesi più anziani, deceduti all’età di 62 anni nella loro città natale di Reading, Pennsylvania. Nati il 18 settembre 1961, i due fratelli condividevano una connessione straordinariamente rara, essendo uniti al cranio ma con corpi separati, con il 30% del cervello e dei vasi sanguigni condivisi.





Lori e George Schappell hanno trascorso una vita insieme, superando le sfide quotidiane grazie a un legame profondo e unico. La loro storia si è conclusa il 7 aprile presso l’Ospedale dell’Università della Pennsylvania a Filadelfia. La causa della loro morte non è stata divulgata, ma la loro vita ha lasciato un’impronta indelebile nella memoria di chi li ha conosciuti.

George, affetto da spina bifida, necessitava di un dispositivo per la mobilità. Lori, con straordinaria dedizione, lo assisteva spingendo e guidando il suo sgabello rotante. La loro condizione rappresenta la forma più rara di congiunzione tra gemelli siamesi, interessando solo dal 2 al 6% di questi casi, secondo quanto riportato da NBC Today.

Nel 2007, George ha fatto la storia effettuando una transizione di genere, rendendo gli Schappell i primi gemelli siamesi dello stesso sesso a identificarsi come generi diversi, una pietra miliare riconosciuta anche dal Guinness World Records. Durante una visita a Londra nel 2011 per il loro cinquantesimo anniversario, George ha condiviso il suo percorso come uomo transgender con The Sun, affermando: “Sapevo fin dalla tenera età che avrei dovuto essere un ragazzo.”

Nonostante la loro unione fisica, Lori e George hanno perseguito interessi e carriere distinti. George ha esplorato la sua passione per la musica diventando un cantante country, mentre Lori ha eccelso come giocatrice di bocce. Entrambi hanno completato la loro formazione presso l’Hiram G Andrews Center e in seguito hanno lavorato al Reading Hospital.

Sorprendentemente, dal compimento dei 24 anni, gli Schappell hanno vissuto una vita relativamente indipendente. Dopo aver trascorso alcuni anni in un istituto, hanno condiviso un appartamento con due camere da letto, garantendo a ciascun fratello uno spazio personale. Hanno costantemente sottolineato l’importanza della privacy, dimostrando che, nonostante la loro condizione unica, era ancora possibile godere di momenti di solitudine.

Entrambi i fratelli hanno rifiutato l’idea di una separazione chirurgica, che al tempo non era nemmeno considerata possibile. “Saremmo separati? Assolutamente no”, ha dichiarato George in un documentario del 1997, mentre Lori ha condiviso un sentimento simile in un’intervista del 2002 con il Los Angeles Times, esprimendo il suo disaccordo sulla separazione.

La vita di Lori e George Schappell rimarrà un esempio straordinario di resilienza, amore fraterno e un’indipendenza sorprendente nonostante le sfide apparentemente insormontabili. La loro storia continua a ispirare e a riflettere sul significato più profondo della condivisione e della coesistenza.